Filial de CK Hutchison dice que el fallo que anula su concesión en el canal de Panamá "carece de base jurídica"

Panama Ports Company (PPC), filial de la compañía hongkonesa CK Hutchison, afirmó este viernes que el fallo de la Corte Suprema panameña que anuló su concesión para operar dos puertos en el canal de Panamá "carece de base jurídica"

"La nueva decisión (...) carece de base jurídica y pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria", reaccionó la compañía en un comunicado

El pleno del alto tribunal panameño declaró el jueves "inconstitucionales" las leyes mediante las cuales el grupo CK Hutchison Holdings controla los muelles a ambos extremos de la estratégica ruta interoceánica, según un comunicado oficial que no especifica en qué consiste esa ilegalidad