Filial de Hutchison considera "ilegal" toma de puertos que operaba en Canal de Panamá

La filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings calificó este lunes como "ilegal" la toma por parte de autoridades panameñas de los dos puertos que operaba en el Canal de Panamá

El gobierno panameño tomó más temprano el control de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, en ambas entradas de la vía, tras finalizar el proceso legal que anuló la concesión a la empresa asiática

La compañía Panama Ports Company, filial de Hutchison, objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación, indicó la firma en un comunicado