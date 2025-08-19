Filial de Petrobras relanzará la licitación de barcazas en Brasil

Por Fabio Teixeira

RÍO DE JANEIRO, Brasil, 19 ago (Reuters) - Transpetro, filial de logística de la petrolera estatal brasileña Petrobras, volverá a convocar un concurso para la construcción de barcazas, tras el escaso interés en una licitación de mayo, informó el martes Sergio Bacci, presidente ejecutivo de Transpetro.

En mayo, la empresa licitó cuatro barcazas destinadas al transporte de combustible, cuatro empujadores y un remolcador, pero sólo un astillero presentó ofertas, a un precio considerado demasiado alto por Transpetro, dijo Bacci.

Ahora la idea es relanzar la licitación incluyendo un total de 20 barcazas, lo que podría hacerla más atractiva para los constructores, dijo Bacci al margen de un evento en Río de Janeiro.

"Estamos finalizando el proceso", dijo Bacci. "Deberíamos publicar la licitación de las barcazas en septiembre".

En el anuncio de mayo, la empresa había dicho que planeaba poner en servicio 20 barcazas, 20 botes de empuje y cuatro remolcadores para finales de 2026. Bacci no aclaró si la nueva licitación incluiría también el resto de barcazas y remolcadores que la empresa pretende adquirir.

En ese momento, Bacci dijo que las nuevas barcazas permitirían a Transpetro convertirse en un operador líder en el transporte de petróleo, derivados y biocombustibles en Brasil. (Reporte de Fabio Teixeira, editado en español por Natalia Ramos)