Filiales de Repsol reciben una multa de 20,5 millones de euros por prácticas abusivas

3 ⁠feb (Reuters) - El organismo regulador de la competencia en España dijo el martes que impondría multas por un total de 20,5 ⁠millones de ‌euros (24,2 ​millones de dólares) a tres empresas del grupo Repsol por lo ​que calificó de estrategia abusiva de reducción de márgenes que perjudicó ‌a las estaciones de servicio independientes y ‌de bajo coste.

La Comisión Nacional ​de los Mercados y la Competencia (CNMC) señaló que Repsol ocupaba una posición dominante en el mercado mayorista nacional español de combustibles para automóviles suministrados a estaciones de servicio, lo que conlleva la obligación especial de no restringir la competencia.

El regulador descubrió que Repsol subió los precios al por mayor que cobraba a las estaciones ⁠de servicio rivales entre abril y diciembre de 2022, al tiempo que reducía los ​precios efectivos al por menor en su propia red para clientes profesionales, principalmente camioneros.

Repsol dijo que rechazaba rotundamente la multa y que la recurriría, alegando que el regulador se basó en un informe parcial y fuera de contexto, con fallos metodológicos y jurídicos, y que no había demostrado ni el ⁠dominio del mercado ni ningún efecto de exclusión.

La empresa afirmó que había ​actuado de forma transparente y en interés de los consumidores durante las excepcionales condiciones del mercado de 2022, en pleno apogeo de la crisis inflacionista tras la invasión ‍rusa de Ucrania.

La multa de la CNMC afecta a Repsol Comercial De Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones De Servicio, dijo la CNMC.

Las tres empresas también tienen prohibido participar en licitaciones públicas relacionadas con el suministro de combustible para automóviles durante seis ​meses, añadió la CNMC en un comunicado. La decisión puede ser recurrida ante de España.

