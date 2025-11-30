Filipe Luís, campeón de la Libertadores ahora como DT, revaloriza a los técnicos de Brasil

Filipe Luís selló este sábado su impronta de nueva leyenda continental al conquistar la Copa Libertadores como entrenador de Flamengo, luego de levantarla dos veces como jugador, tras imponerse 1-0 en la final al Palmeiras del portugués Abel Ferreira.

Después de la final de Lima, que se definió con un cabezazo del defensor Danilo (67'), el DT del Mengão ingresa a un selecto club de domadores de la Libertadores, un torneo que había alcanzado como jugador rubro-negro en 2019 y 2022.

A los 40 años se convierte en el segundo brasileño que levanta el trofeo continental como futbolista y como entrenador, uniéndose a Renato Gaúcho, quien lo hizo con Gremio en cancha en 1983 y en el banco en 2017.

Para completar una posible temporada de ensueño, sus dirigidos lideran el Brasileirão con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras a falta de dos jornadas para el final.

"Estoy más feliz que nunca, haciendo lo que amo. Cuanta más presión, cuanto más difícil sea, más disfruto mi trabajo", comentó el exfutbolista el martes, tras un empate 1-1 del Fla en su visita al Atlético Mineiro, con el que quedó a un paso de embolsarse el título nacional de Brasil.

Crecimiento vertiginoso

Aunque su carrera como estratega apenas comienza, el exlateral izquierdo se consolida con el título continental luego de estar en los primeros planos desde que asumió el mando del equipo de Rio de Janeiro en septiembre del año pasado en lugar del exseleccionador brasileño Tite.

Sus únicas experiencias previas habían sido en los filiales Sub-17 y Sub-20 del club más popular de Brasil, tras colgar los botines en 2023.

Era una apuesta riesgosa para el Fla, pero el éxito ha sido fiel acompañante de este discípulo del argentino Diego Simeone y el portugués Jorge Jesus.

Su primer trofeo en el banco, la Copa de Brasil, llegó 41 días después de ser nombrado y ya ganó este año la Supercopa brasileña y el Campeonato Carioca... y ahora la Libertadores.

Su triunfo en Lima es una palmada en la espalda para aquellos que cuestionan la presencia cada vez mayor de entrenadores extranjeros en Brasil, cuya selección ganó sus cinco títulos mundiales con técnicos locales.

Jorge Jesus, Abel Ferreira -dos veces- y otro portugués, Artur Jorge, ganaron cuatro de los últimos seis campeonatos del Brasileirão.

Cuando alzó el título con el Fla en 2019, con Filipe Luís como habitual lateral izquierdo, Jorge Jesus se convirtió en el primer extranjero en conquistar el torneo nacional desde 1959.

Pero el actual timonel rubro-negro ha aplaudido la apertura.

"No nos podemos engañar. El mejor fútbol está en Europa, con los mejores jugadores, las mejores competiciones y los mejores entrenadores", dijo cuando el italiano Carlo Ancelotti fue elegido como seleccionador de Brasil rumbo al Mundial de 2026. "Tenemos mucho que aprender", agregó.

Aunque lo desafió y le ganó, tampoco duda al considerar a Ferreira, doble campeón de la Libertadores con el Verdão, como "el mejor técnico" del fútbol brasileño.

Críticas a los "gringos"

Hace unas semanas generaron revuelo unos cuestionamientos hechos por Emerson Leão, campeón con Brasil como futbolista en México 1970 y ganador del Brasileirão como DT con el Santos en 2002.

Durante un acto en Rio con la presencia de Ancelotti, primer timonel foráneo de la Canarinha desde 1965, Leão criticó "la invasión de gringos (extranjeros)" en el balompié de la tierra de Pelé.

"No me gustan los entrenadores extranjeros (...), pero tengo que ser lo suficientemente inteligente para decir que eso tiene un culpable: nosotros", dijo Leão, refiriéndose a fallas en la preparación de estrategas locales.

Sus palabras fueron consideradas xenofóbicas por el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.

"Juzgamos a los profesionales por sus competencias", afirmó el directivo.

Si se trata de competencias, Filipe Luís deja claras sus virtudes.

No obstante, es un entrenador de escuela europea tras haber jugado con clubes como Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea. Su mayor influencia fue Simeone, a quien considera "un padre", en su etapa en el Atleti.

"Si estoy aquí sentado es porque él me inspiró. Me cambió la vida", dijo el exjugador en su ruta hacia la conquista del principal torneo de clubes de América.

Este sábado, Filipe Luís se unió también al club de los uruguayos Luis Cubilla y Juan Martín Mujica y los argentinos Roberto Ferreiro, Humberto Maschio, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido y Marcelo Gallardo como los campeones de la Libertadores en roles de jugador y entrenador.

