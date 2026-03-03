Filipe Luís, el ídolo que dio todo al Fla

Considerado el técnico brasileño con más opciones de saltar a un grande de Europa, Filipe Luís fue destituido este martes por sorpresa por el Flamengo, pese a un balance más que envidiable, aunque con un final muy complicado.

La crueldad del fútbol brasileño, con la incansable presión de la torcida, acabó con la trayectoria del técnico en el banquillo del equipo más popular de Brasil, en el que también brilló como jugador.

No importó que el equipo rubro-negro goleara por 8-0 al Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca (global 11-0) y avanzara a una nueva final.

La crisis desatada por las recientes derrotas en la Supercopa de Brasil y la Recopa Sudamericana condenó al exjugador del Atlético de Madrid y el Chelsea cuando la temporada apenas comienza.

A sus 40 años, Filipe Luís deja el conjunto carioca tras haber conquistado todos los títulos posibles del fútbol brasileño en tan solo un año y medio y haber cautivado por su buen juego.

Agradó por su estilo netamente ofensivo, así como también por sus buenas maneras y elegancia tanto en el banquillo como en las ruedas de prensa.

Ganó la Copa de Brasil en 2024, pocos meses después de estrenarse como DT profesional al asumir la dirección del Flamengo en lugar del exseleccionador brasileño Tite.

En 2025, este oriundo del estado de Santa Catarina (sur) levantó cuatro trofeos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão y Copa Libertadores.

Esos triunfos lo reafirmaron como ídolo del club más rico de Sudamérica.

- ¿El principio del fin? -

La conquista de la Libertadores en Lima, con un triunfo 1-0 sobre su gran rival Palmeiras en noviembre, dio paso al inicio del fin para este exjugador de escuela europea, pupilo del argentino Diego Simeone y el portugués Jorge Jesus.

El título llevó directamente al Flamengo a jugar la Copa Intercontinental, días después, en Catar.

El poderío mostrado durante todo el año hizo ilusionar a la afición flamenguista con ganar el título mundial, aunque el equipo rojinegro perdió la final en los penaltis contra el Paris Saint-Germain.

La directiva premió empero al técnico, quien renovó contrato hasta diciembre de 2027.

Filipe Luís dejó entonces de ser el entrenador peor pagado de la Serie A, ya que desde que asumió el cargo, en septiembre de 2024, mantenía el salario de técnico del sub-20 flamenguista, cargo que ocupaba previamente.

El cargado calendario hizo que el Flamengo fuera el último club de la Serie A en iniciar la pretemporada, a mediados de enero, y que optara por jugar el Campeonato Carioca con el equipo sub-20.

Los malos resultados de los juveniles, que llegaron a poner al Fla al borde de un bochornoso descenso en el torneo, obligaron al equipo a apresurar el regreso del primer equipo.

Una cadena de tres derrotas en fila en todos los torneos encendió alarmas. Nunca se apagaron.

Tampoco hizo nada la clasificación el lunes a la final del Campeonato Carioca, programada el domingo contra el Fluminense, uno de sus clásicos rivales.

- ¿Europa, a la vista? -

El técnico cierra así su segunda etapa con el Fla, equipo del que fue hincha en su niñez y con el que colgó las botas en 2023, tras cuatro años en plantilla.

Durante esa época, como lateral izquierdo, ganó dos Copas Libertadores, dos títulos del Brasileirão y la Recopa Sudamericana.

Y ¿ahora?

Volver a Europa, adonde dio el salto muy joven con el Ajax y llegó a pasar por las categorías base del Real Madrid, podría ser una opción.

La prensa europea ha seguido de cerca su evolución y muchos se atreven a ponerlo en el Atlético como un eventual sucesor de Simeone, a quien Filipe Luís considera "un padre".

"Si estoy aquí sentado es porque él me inspiró. Me cambió la vida", llegó a decir el exjugador, si bien su estilo como técnico es muy distinto al juego duro, correoso, que pregona el argentino.