Filipinas acusa a barco chino de embestir "deliberadamente" navío gubernamental

Un barco chino "embistió deliberadamente" un buque gubernamental filipino anclado cerca de una isla en una parte disputada del mar de China Meridional, informó el domingo la guardia costera de Filipinas.

Según Filipinas, el barco de los guardacostas de China (GCC) inicialmente disparó un cañón de agua el domingo contra el BRP Datu Pagbuaya, un navío perteneciente a la oficina gubernamental de pesca.

"Solo tres minutos después el mismo navío embistió deliberadamente la popa del BRP Datu Pagbuaya", según el comunicado filipino.

Precisó que el incidente ocurrió cerca de la isla Thitu, parte del grupo de islas Spratly que China reclama como parte de su territorio.

"Pese a estas tácticas de matonería y acciones agresivas no nos dejaremos intimidar", aseguró la guardia costera filipina.

La embajada china en Manila inicialmente no respondió a una solicitud de la AFP de un comentario.

