Filipinas.- Al menos tres muertos y más de 400.000 evacuados por una nueva tormenta tropical en Filipinas

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto y más de 400.000 han sido evacuadas debido a una nueva tormenta tropical que ha provocado fuertes lluvias y ráfagas de viento a su paso por el país, que ha hecho frente recientemente a los estragos causados por el supertifón 'Ragasa'.

Las autoridades de la región de Bícol, situada en la isla de Luzón, han indicado que tres personas han perdido la vida tras por el derrumbamiento de un muro y la caída de varios árboles.

La tormenta, bauzada como 'Bualoi', sigue desplazándose con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora.

La mayoría de los evacuados se concentran en la citada isla, donde los residentes han protestado por la falta de medidas de prevención en un país que sufre una veintena de tormentas y tifones al año.

Sin embargo, miles de personas continúan desplazadas tras el pasado de 'Ragasa', que dejó nueve muertos la semana pasada antes de continuar su camino hacia Hong Kong, Taiwán --donde ha dejado 18 muertos--, el sur de China y Vietnam.