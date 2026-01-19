Filipinas anuncia un hallazgo de gas en aguas frente al disputado mar de China Meridional

MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció el lunes el descubrimiento de un nuevo depósito de gas natural cerca de un campo de gas existente en aguas frente al disputado mar de China Meridional, lo que podría proteger a su país de una posible crisis energética.

El descubrimiento del yacimiento de gas al noroeste de la provincia de Palawan fue "significativo" y podría llegar a suministrar energía a más de 5,7 millones de hogares al año, afirmó Marcos.

Se estima que el yacimiento submarino contiene alrededor de 98.000 millones de pies cúbicos (2.700 millones de metros cúbicos) de gas. Las pruebas iniciales mostraron que se podrían extraer 60 millones de pies cúbicos (1,6 millones de metros cúbicos) de gas cada día del pozo, dijo Marcos sin proporcionar otros detalles, como cuándo podría comenzar la producción comercial.

"Esto ayuda a la contribución de Malampaya y fortalece nuestro suministro de gas doméstico para muchos años por venir", expresó Marcos. "Además del gas natural, el descubrimiento también incluye condensado, que es un combustible líquido de alto valor".

El nuevo depósito de gas, llamado Malampaya East uno, fue descubierto por un consorcio filipino unos cinco kilómetros (3,1 millas) al este del principal campo gasífero de Malampaya, donde la producción comercial de gas comenzó hace más de dos décadas y se proyectaba que disminuiría considerablemente en unos años.

La instalación de Malampaya que produce electricidad a partir de gas ha generado más del 20% de la electricidad para Luzón, la región insular más poblada del norte de Filipinas. En 2023, Marcos extendió un contrato de exploración en Malampaya por 15 años.

Los expertos han predicho que Malampaya podría quedarse sin gas en unos años, lo que ha generado temores de una posible crisis energética en Luzón, donde se encuentra la bulliciosa capital y el principal distrito financiero y de negocios.

El campo de gas en alta mar se encuentra dentro de la Zona Económica Exclusiva de Filipinas, un tramo de agua de 200 millas náuticas (370 kilómetros) desde la costa de un país donde tiene derechos exclusivos para explorar y aprovechar recursos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Los esfuerzos de Filipinas para explorar petróleo y gas en otra región en alta mar, el Banco Reed, llevan años estancados debido a la oposición de Beijing, que reclama soberanía sobre el área junto con la mayor parte del mar de China Meridional. El Banco Reed también se encuentra en los márgenes del mar de China Meridional al oeste de la provincia insular filipina de Palawan.

La exploración de petróleo y gas de Vietnam en la región disputada también ha sido rechazada por China. Beijing reclama prácticamente todo el mar de China Meridional y ha reforzado su presencia, incluyendo patrullas de guardacostas y navales en la vía fluvial disputada en los últimos años.

Malasia, Brunéi y Taiwán también están involucrados en los prolongados enfrentamientos territoriales de la región.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.