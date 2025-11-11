Filipinas.- Ascienden a 25 los muertos por el paso del supertifón 'Fung Wong' por Filipinas

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa del paso del supertifón 'Fung Wong' por el noroeste de Filipinas ha aumentado a 25, según ha confirmado la Oficina de Defensa Civil del país asiático, que ha indicado que un total de 19 personas han fallecido en la región administrativa de Cordillera, la más afectada.

El vicesecretario del organismo, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ha explicado que respecto al anterior balance mortal se han sumado siete personas. Así, ha precisado que tres han fallecido en el valle de Cagayan, y una en Bicol, Bisayas Occidentales y Bisayas Orientales, respectivamente.

Asimismo, Alejandro ha indicado que el 'Fung Wong', conocido como 'Uwan' en Filipinas, ha dejado hasta ahora 29 heridos y dos desaparecidos, mientras que 2,4 millones de personas se han visto desplazadas por el impacto, tal y como ha recogido la agencia estatal filipina de noticias, PNA.

El tifón es el segundo que golpea Filipinas durante las últimas semanas, después de que el 'Kalmaegi' dejara más de 230 fallecidos, 112 desaparecidos y 512 heridos durante la semana pasada, una situación que ha provocado además la suspensión de clases y otras actividades públicas como medida de prevención.