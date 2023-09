El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha asegurado este miércoles que la creciente tensión en el mar de China Meridional es más que una "rivalidad" entre dos países y ha instado a dejar de lado "narrativas engañosas" que reducen la disputa a una mera "competición estratégica" con China.

"Filipinas rechaza firmemente las narrativas engañosas que sitúan la disputa en el mar de China Meridional a través de la lente de una simple competición estratégica entre dos países poderosos", ha dicho durante su visita a Yakarta, Indonesia, con motivo de la cumbre de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en el país.

Así, ha aseverado que esto "no solo niega la independencia de filipinas sino que vulnera sus propios intereses legítimos" en la región. Marcos, conocido también como 'Bongbong', no ha nombrado directamente a China a la hora de abordar las disputas en la zona, pero sus palabras llegan a medida que Pekín reclama la soberanía de gran parte de las aguas del mar de China Meridional, según informaciones del diario 'The Philippine Star'.

Las reivindicaciones de China también afectan a las zonas económicas exclusivas de países como Vietnam, Malasia, Brunéi e Indonesia. Estados Unidos, por su parte, ha desafiado a China mediante el aumento de su presencia militar en las inmediaciones.

"Pedimos una vez más a todas las partes que ejerzan una mayor contención a la hora de realizar actividades que compliquen estas disputas. No debemos socavar la paz, estabilidad y seguridad regionales", ha zanjado.

El mes pasado, las autoridades filipinas denunciaron el uso de cañones de agua por parte de la Guardia Costera china contra varios de sus barcos de suministros en la zona. El incidente se produjo cuando las embarcaciones transportaban alimentos a los soldados en el Banco de Arena Ayungin, también conocido como Second Thomas Shoal, en las disputadas islas Spratly --conocidas en Filipinas como Kalayaan--.