Filipinas: Asesinado a tiros un locutor de radio en el sur de Filipinas

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - Un locutor de radio de Filipinas ha sido asesinado a tiros este lunes en la localidad de Bislig, situada en la isla de Mindanao, según han confirmado las autoridades del país asiático, sin que por el momento haya reivindicación de la autoría del ataque ni se hayan producido detenciones en relación con el suceso. La Policía de Bislig ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que la víctima es Erwin Labitad Segovia, de 63 años y locutor en una radio local, quien habría sido tiroteado por asaltantes desconocidos en torno a las 8.50 horas (hora local). Así, ha especificado que el cadáver de Segovia ha sido hallado al lado de su motocicleta con una "herida mortal en la cabeza". "La investigación preliminar indica que la víctima acababa de terminar su programa radiofónico local y se dirigía a su casa cuando dos sospechosos a bordo de una motocicleta empezaron a seguirle", ha detallado. "Al llegar a una zona relativamente aislada en la calle John Bosco, la persona que iba detrás en la motocicleta disparó contra él a corta distancia, alcanzándole en la cabeza y causándole la muerte instantánea. Los sospechosos huyeron en dirección a Tabon, usando salidas alternativas", ha indicado, antes de especificar que se han levantado puestos de control en la zona para intentar detener a los sospechosos. En este sentido, el jefe de la Policía local, Randy Rajah Ramos ha dicho que "no es solo un tiroteo, sino un asalto deliberado contra el orden público y un desafío directo a la ley". "Estamos respondiendo con todo lo que tenemos. Los sospechosos aprenderán pronto que Bislig no tolera la violencia, especialmente no contra los que dan un servicio al público con la verdad", ha zanjado. Por ello, la Policía ha pedido a la población que entregue cualquier información relevante para el caso a través de una línea anónima y ha ofrecido una recompensa para todos aquellos que puedan dar pistas "creíbles" que permitan a las fuerzas de seguridad actuar contra los responsables del asesinato de Segovia.