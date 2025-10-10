Filipinas emite alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,4

Filipinas emitió este viernes una alerta de tsunami luego de que un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudiera las costas del sur del país e hiciera temer daños y réplicas, informó el servicio sismológico nacional.

El sismo se produjo a las 09:43 locales (01:43 GMT) a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la gran isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"Se espera un tsunami destructivo con olas de una altura que podría poner en peligro vidas humanas" en la costa este del archipiélago, advirtió el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

La dependencia llamó a los habitantes de los litorales afectados a evacuar "inmediatamente hacia las zonas altas o desplazarse más hacia el interior".

Por el momento no se han registrado daños ni víctimas.

Este terremoto se produce dos semanas después de un potente seísmo que causó 74 muertos y unos 72.000 damnificados en la isla central de Cebú.

