Filipinas inmoviliza flota de empresa de ferris tras naufragio que deja 18 muertos

Las autoridades filipinas anunciaron este martes que inmovilizaron la flota de ferris de una empresa naviera local a la espera de una investigación, mientras los rescatistas buscan en alta mar a supervivientes del naufragio de un transbordador que dejó al menos 18 muertos.

El MV Trisha Kerstin 3 transportaba a 344 pasajeros y tripulantes cuando se hundió frente a la costa suroeste de la isla austral de Mindanao la madrugada del lunes. La mayoría de las personas fueron rescatadas inmediatamente después del accidente.

Los 10 pasajeros que siguen desaparecidos son el capitán del ferri, ocho tripulantes y un responsable de seguridad, informó este martes el comandante de la Guardia Costera filipina, Ronnie Gavan, en rueda de prensa.

El buque de tres pisos naufragó en casi la misma ruta en la que murieron 31 personas en 2023 tras un incendio a bordo del Lady Mary Joy 3. Ambos barcos eran propiedad de la empresa local Aleson Shipping Lines.

El secretario de Transporte, Giovanni Lopez, dijo este martes que la flota de pasajeros de la compañía permanecerá en puerto a la espera de una investigación.

"Por ahora, toda la flota de pasajeros de Aleson Shipping Company está inmovilizada", dijo, y añadió que el regulador marítimo y la guardia costera llevarán a cabo una auditoría de seguridad durante los próximos 10 días.

Agregó que se han registrado 32 "incidentes" de seguridad en el mar relacionados con la empresa, sin dar detalles.

Gavan, de la guardia costera, afirmó que las labores de búsqueda y rescate en curso son la prioridad inmediata.

Añadió que se estaban trasladando desde Manila 16 buzos técnicos y un vehículo teledirigido para ayudar en la próxima investigación.

Un portavoz de la guardia costera declaró a la AFP que se creía que el barco se encontraba a una profundidad de unos 76 metros.

Filipinas, un archipiélago de 116 millones de habitantes, tiene una larga historia de desastres con transbordadores entre sus islas.