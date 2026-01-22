Filipinas: Joven periodista acusada de "financiar al terrorismo"

La periodista y locutora de radio Frenchie Cumpio, de 26 años, fue arrestada en 2020 y es la primera periodista filipina procesada bajo las llamadas leyes de "financiación del terrorismo", que la abogada defensora Julianne Agpalo calificó como el "arma preferida" del gobierno para silenciar la disidencia. La defensa anunció que tiene intención de impugnar la sentencia de primera instancia.

Cumpio y su ex compañera de cuarto Marielle Domequil rompieron a llorar y se abrazaron mientras se leía la sentencia que las condenaba a hasta 18 años de prisión, según reporta la prensa internacional, según la cual las dos imputadas fueron absueltas de los cargos de posesión ilegal de armas y podrían beneficiarse de la libertad condicional en 12 años y medio.

La prensa internacional afirma haber visto una copia de la sentencia en la que se enuncia que algunos ex rebeldes acusaron a las imputadas de haber proporcionado dinero y armas a los milicianos del grupo sublevado "Nuevo Ejército Popular" (NPA).

Sin embargo, tanto Cumpio como sus partidarios achacan al gobierno de estar detrás de las acusaciones y de asociar voces críticas con fuerzas comunistas para silenciarlas. Y según la relatora especial de Naciones Unidas, Irene Khan, las imputaciones aparecen "en represalia por el trabajo periodístico" de Cumpio.

Las acusaciones formuladas a la periodista fueron criticadas además por Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). "Filipinas debería servir como un ejemplo internacional en la protección de la libertad de prensa, no como un país que estigmatiza, procesa y encarcela a periodistas simplemente por hacer su trabajo", dijo Aleksandra Bielakowska, directora de Defensa de Reporteros sin Fronteras, y aclara que el fallo demuestra un "flagrante desprecio por la libertad de prensa".

"Este veredicto absurdo muestra que las diversas promesas hechas por el presidente Ferdinand Marcos Jr. de apoyar la libertad de prensa no son más que palabras vacías", dijo Beh Lih Yi, director del CPJ para Asia y el Pacífico. (ANSA).