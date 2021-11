Filipinas levanta el toque de queda en la capital ante el descenso de los casos de COVID-19

Las autoridades de Filipinas han levantado este jueves el toque de queda impuesto en la región de la capital, Gran Manila, durante más de un año a causa de la pandemia de coronavirus.

Benjamin Abalos Jr., presidente de la Autoridad de Desarrollo de Manila Metropolitana, ha indicado que la medida ha sido tomada ante un descenso de los contagios y con el objetivo de favorecer una mayor apertura de los comercios y centros comerciales de cara a las Navidades.

Unos horarios de apertura más amplios evitarán que se formen más colas y que los clientes puedan mantener la distancia de seguridad entre ellos, según informaciones del diario 'The Philippine Star'.

Sin embargo, Abalos ha manifestado que si bien el toque de queda será retirado, algunos gobiernos locales podrán mantenerlo en zonas determinadas. El Gobierno impuso el toque de queda en la zona de Gran Manila el pasado mes de marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia.

El país ha contabilizado más de 2,7 millones de casos desde el inicio de la crisis sanitaria, según datos del Ministerio de Sanidad, mientras que los muertos han ascendido a 43.500. El descenso de los contagios se debe, en gran medida, a la vacunación.

El miércoles, no obstante, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con tomar medidas contra los funcionarios del país si no agilizan la campaña de vacunación. Duterte manifestó entonces que los funcionarios que "no están poniendo las vacunas tan pronto como se hacen con los viales serán sancionados y tendrán que rendir cuentas".