Filipinas pone fin a las labores de rescate tras el terremoto y prioriza a los 20.000 desplazados

Por Adrian Portugal y Eloisa Lopez

BOGO, Filipinas, 2 oct (Reuters) -

Las autoridades filipinas dijeron el jueves que las operaciones de búsqueda y rescate en la provincia de Cebú, sacudida por el terremoto, habían concluido, ya que no se esperaba que el número de víctimas mortales, 72, aumentara mucho más y se había determinado el paradero de las personas desaparecidas.

La atención se ha centrado ahora en la entrega de ayuda a los supervivientes del seísmo de magnitud 6,9 que se ha convertido en el más mortífero del país en más de una década.

El terremoto, que sacudió las aguas de la isla central de Cebú a última hora del martes, ha provocado el desplazamiento de más de 20.000 personas, mientras que más de 300 han resultado heridas.

El jueves, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, visitó Bogo, una ciudad de unos 90.000 habitantes que fue la más afectada, tratando de tranquilizar a los evacuados y señalando que las operaciones de socorro se han complicado debido a los daños generalizados en las infraestructuras.

"Estamos teniendo algunas dificultades porque no tenemos dónde alojar a las familias desplazadas, ya que no estamos seguros de la integridad de los centros de evacuación", declaró a la prensa.

"Nos aseguraremos de que haya alimentos, agua y electricidad, un grupo electrógeno si es necesario. Lo que la gente necesite, nos aseguraremos de poder proporcionárselo."

Muchas de las víctimas murieron al derrumbarse edificios y casas, ya fuera por el propio terremoto o por los corrimientos de tierra que ocurrieron después. Las fuertes lluvias y la falta de electricidad también dificultaron las labores de rescate.

Filipinas está situada en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, un cinturón de volcanes propenso a los terremotos que se extiende desde Sudamérica hasta el Lejano Oriente ruso, donde se producen más de 800 seísmos al año.