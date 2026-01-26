Filipinas presenta "protestas firmes" por la guerra verbal en el mar de China Meridional

MANILA, 26 ene (Reuters) - El Ministerio de Asuntos Exteriores filipino dijo el lunes que había presentado "protestas firmes" ante la embajada de China y su embajador en Manila por la "escalada de intercambios públicos" entre ellos y dirigentes filipinos sobre las disputas en el mar de China Meridional

La embajada china y los representantes de Manila han intensificado su retórica en las últimas semanas, y la primera ha criticado al portavoz de la guardia costera filipina y a sus legisladores. La secretaria de Asuntos Exteriores, Theresa Lazaro, dijo a Reuters la semana pasada que las diferencias entre Estados se gestionan mejor a través de la diplomacia, no mediante intercambios públicos

La embajada china en Manila no respondió inmediatamente a una petición de comentarios

El Ministerio de Asuntos Exteriores filipino afirmó en un comunicado el lunes que respaldaba las declaraciones de los dirigentes filipinos, afirmando que formaban parte de su mandato de defender la soberanía y los derechos soberanos del país. Al mismo tiempo, el ministerio pidió "intercambios sobrios, profesionales y respetuosos en la esfera pública"

"El Departamento cree que es necesaria la circunspección en el lenguaje y las acciones para que los intercambios no desbaraten innecesariamente el espacio diplomático necesario para gestionar las tensiones en el ámbito marítimo", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores

Manila y Pekín han protagonizado una serie de enfrentamientos marítimos en los últimos años, en los que Filipinas acusa a China de repetidas acciones agresivas dentro de su zona económica exclusiva (ZEE), como maniobras peligrosas, e interrupción de misiones de reabastecimiento

Pekín sigue afirmando su soberanía sobre la mayor parte del mar de China Meridional, incluidas zonas que se encuentran dentro de las ZEE de Filipinas, Brunéi, Malasia, Taiwán y Vietnam. (Información de Mikhail Flores; edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)