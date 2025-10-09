Filipinas: Registrado un nuevo terremoto en el norte de Filipinas una semana después del seísmo que dejó 74 muertos
Filipinas.- Registrado un nuevo terremoto en el norte de Filipinas una semana después del seísmo que
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Filipinas han informado este jueves de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,4 en la escala Richter en el norte del país, un suceso de "intensidad moderada" que llega tan solo una semana después de que otro seísmo provocara 74 muertos.
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha indicado en un comunicado que este último terremoto ha tenido lugar sobre las 10.30 (hora local), a unos 23 kilómetros de profundidad y cerca de la isla de Luzón. El epicentro se encuentra a tan solo 3 kilómetros de la provincia de La Unión.
En algunas zonas, como en la ciudad de Baguio o en la zona de La Unión, se ha registrado una intensidad de categoría V y IV, respectivamente. Las autoridades han alertado de posibles réplicas y han pedido a la población mantenerse alerta.
El terremoto registrado el 29 de septiembre dejó también cientos de heridos y provocó numerosas evacuaciones en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes. Además, se registraron daños estructurales en varios puntos del país y las clases se vieron suspendidas en la ciudad de Cebú como medida de precaución.
El Phivolcs indicó entonces que se trataba de un terremoto de intensidad alta --especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú-- con un hipocentro situado a poca profundidad y un epicentro localizado en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte.
