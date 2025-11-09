Filipinas se prepara para el súper tifón Fung-wong, aún con las secuelas del Kalmaegi

Por Adrián Portugal y Eloísa López

ISABELA, Filipinas, 9 nov (Reuters) - Más de 900.000 personas evacuaron zonas vulnerables de Filipinas cuando el supertifón Fung-wong empezó a azotar la isla principal de Luzón, y se suspendieron el trabajo y las clases en varias regiones, incluida Metro Manila.

Se prevé que Fung-wong, conocido localmente como Uwan, toque tierra en la provincia de Aurora ya en la noche del domingo, mientras el archipiélago del sudeste asiático se recupera del tifón Kalmaegi, que causó 224 muertos en Filipinas y cinco en Vietnam, donde devastó comunidades costeras.

Con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 230 kilómetros por hora, Fung-wong ya estaba azotando muchas partes de Luzón con enormes bandas de lluvia, dijeron las autoridades.

El nivel de alerta más alto, la señal n.º 5, se elevó sobre las zonas sudoriental y central, incluidas Catanduanes, Camarines Sur y la provincia de Aurora, mientras que Metro Manila y las provincias cercanas estaban bajo la señal n.º 3.

El secretario de Defensa, Gilberto Teodoro, instó a los residentes en la trayectoria de la tormenta a acatar las órdenes de evacuación, advirtiendo que negarse a cumplirlas era peligroso e ilegal.

"Pedimos a la gente que evacue preventivamente para que no tengamos que realizar rescates en un último minuto, lo que podría poner en peligro la vida de policías, soldados, bomberos y guardacostas", dijo en un discurso público.

Fung-wong, la 21.ª tormenta que azota este año un país que normalmente recibe 20, amenaza con tensar aún más la respuesta a la catástrofe mientras las autoridades siguen ayudando a los sobrevivientes de Kalmaegi y reconstruyendo comunidades.

Las autoridades esperan evitar víctimas esta vez, dijo en rueda de prensa Raffy Alejandro, funcionario de defensa civil.

El ejército ha desviado a unos 2.000 efectivos del entrenamiento sobre el terreno para que se centren en la ayuda humanitaria y la respuesta a la catástrofe.

MIEDO

En Isabela, al norte de Luzón, decenas de familias se refugiaban en una cancha de baloncesto reconvertida en centro de evacuación.

"Nos enteramos por las noticias de que el tifón es muy fuerte, así que evacuamos temprano", dijo Christopher Sánchez, de 50 años, que huyó con su familia. "Dejamos nuestras cosas en los tejados de nuestra casa, ya que cada vez que hay tormenta, venimos aquí porque vivimos justo al lado del río", dijo a Reuters. "En tormentas anteriores, las aguas de la crecida superaron la altura humana".

"Tenemos miedo", dijo. "Estamos aquí con nuestros nietos y nuestros hijos. Toda la familia está en la zona de evacuación".

En Isabela reinaban condiciones tormentosas, con un cielo encapotado que arrojaba un manto gris sobre la provincia mientras los árboles se mecían violentamente con el viento, y láminas de lluvia azotaban los parabrisas de los vehículos, dificultando los desplazamientos, según un periodista de Reuters.

Imágenes de los guardacostas filipinos mostraban a evacuados en Camarines Sur cargando bolsas y subiendo a camiones desde estrechas embarcaciones de pasajeros.

Visayas Oriental ha informado de cortes de electricidad. Casi 400 vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados, según el regulador de la aviación civil. (Reporte de Karen Lema; Reporte adicional de Minh Nguyen y Thinh Nguyen en Vietnam; Editado en Español por Manuel Farías)