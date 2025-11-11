Filipinas se recupera de devastación por tifón que dejó 18 muertos

Socorristas con retroexcavadoras y motosierras comenzaron el martes las tareas de recuperación en Filipinas tras la devastación que dejó el tifón Fung-wong, que inundó cientos de poblados y dejó 18 muertos.

Fung-wong, que obligó a evacuar a 1,4 millones de personas, se convirtió en una severa depresión tropical al acercarse a Taiwán, donde comenzó a provocar aguaceros antes de que toque tierra el miércoles.

Fue el segundo tifón en azotar Filipinas en cuestión de días, luego de Kalmaegi, que causó destrucción en las islas centrales del país y mató a 232 personas, según las cifras más recientes.

En la provincia costera de Isabela, un pueblo de 6.000 personas permanecía aislado el martes, dijo a la AFP un portavoz de la Defensa Civil, y lo mismo ocurría en partes de la provincia vecina de Nueva Vizcaya.

"Estamos luchando por acceder a estas áreas", dijo el vocero de la región del Valle de Cagayán, Alvin Ayson, quien señaló que los deslizamientos impidieron a los rescatistas llegar a los pobladores afectados.

Otros están "ahora en centros de evacuación pero cuando vuelvan a sus casas, su reconstrucción tomará tiempo", indicó Ayson.

Agregó que un niño de 10 años en Nueva Vizcaya murió en un deslizamiento de tierra.

El menor es uno de los 18 muertos registrados en un nuevo balance divulgado el martes por el subdirector de la Defensa Civil nacional, Rafaelito Alejandro.

"El mayor desafío para nosotros actualmente es la restauración de las vías de comunicación, el despeje de las carreteras y la restauración de las conexiones de energía y comunicación. Estamos trabajando en ello", declaró Alejandro.

Señaló que la isla de Catanduanes, la más golpeada, podría tomar 20 días en restaurar el suministro de agua.

En Taiwán, escuelas y oficinas cerraron el martes en varios condados al acercarse la tormenta descargando lluvias intensas.

Se prevé que unos 400 milímetros de lluvia deberán caer en el transcurso de 24 horas, indicaron autoridades gubernamentales y meteorólogos taiwaneses.

El presidente Lai Ching-te urgió a la población a no ir a las zonas montañosas, playas y "otros sitios peligrosos" para "atravesar este período con seguridad".

pam-cwl/mtp/mas/arm