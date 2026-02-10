Filipinas ve señales de cooperación por parte de China pese a las disputas marítimas

MANILA, 10 feb (Reuters) -

El embajador de Filipinas en Estados Unidos subrayó el martes la necesidad de "enfriar" la tensión con China, después de que ambas partes manifestaran su voluntad de dejar de lado las disputas en el mar de China Meridional y explorar áreas de cooperación económica.

El embajador José Manuel Romualdez dijo que la relación de Manila con Pekín no debe definirse únicamente por las disputas marítimas, aunque Filipinas siga denunciando las medidas que considera ilegales.

"Mantenemos un diálogo bilateral continuo con ellos", dijo Romualdez a los periodistas. "Seguiremos con él y veremos cómo podemos trabajar, especialmente en el frente económico".

"Eso es lo que queremos hacer... hay algunos indicios de que nuestros amigos chinos también están dispuestos a ver algunas oportunidades en las que podemos trabajar, ya saben, y aislar esta situación en el mar de Filipinas occidental", añadió Romualdez, utilizando el término que Manila emplea para referirse a las aguas dentro de su zona económica exclusiva.

Filipinas y China se han visto envueltas en una serie de enfrentamientos marítimos en los últimos años, en los que Filipinas ha acusado a China de acciones agresivas dentro de su zona económica exclusiva, incluyendo maniobras peligrosas, uso de cañones de agua e interferencia en misiones de reabastecimiento.

China, por su parte, ha acusado a Filipinas de invadir lo que considera su territorio.

En las últimas semanas se han producido intercambios más agudos entre la embajada china y los responsables filipinos, lo que ha llevado a Manila a reiterar que las diferencias entre Estados se resuelven mejor mediante la diplomacia, y no con retórica pública.

Dado que Filipinas preside la ASEAN este año, Romualdez dijo que es fundamental aliviar la tensión para garantizar la plena participación de China en los esfuerzos por concluir finalmente un Código de Conducta en el Mar de China Meridional, que lleva mucho tiempo retrasado.

"Somos la presidencia de la ASEAN y me gustaría que la participación de China fuera significativa, especialmente en el Código de Conducta", dijo. "Quién sabe, quizá podamos finalmente concretarlo después de más de 20 años".

Manila ha dicho que insistirá en que el Código de Conducta haga referencia explícita a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya que trabaja para completar el documento dentro de este año.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas dijo el lunes que sigue siendo la "voz autorizada" del país en cuestiones regionales e internacionales, y su recién nombrado portavoz para asuntos marítimos reiteró que la diplomacia filipina seguirá basándose en "evaluaciones sobrias de los hechos".

