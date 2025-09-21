Filipinas y Taiwán ordenan evacuaciones al acercarse el supertifón Ragasa

Filipinas y Taiwán ordenaron el domingo evacuaciones ante las posibles inundaciones y deslizamientos de tierra al acercarse el supertifón Ragasa, que se fortalece en su avance al mar de China Meridional.

El ciclón ha tenido una "rápida intensificación" y deberá tocar tierra en las poco pobladas islas de Batanes o Babuyan, indicó la agencia meteorológica de Filipinas.

Los vientos sostenidos máximos eran de 185 kilómetros por hora en el centro de la tormenta a las 11:00 (03:00 GMT), con ráfagas de hasta 230 kph al avanzar hacia Filipinas, según el servicio meteorológico.

Las autoridades locales "no deben perder tiempo en retirar a las familias de las zonas de peligro", dijo en un comunicado el secretario del Interior, Jonvic Remulla.

En Taiwán, las autoridades indicaron que cerca de 300 personas serán evacuadas del condado oriental de Hualien, y la cifra podría aumentar de acuerdo con el desplazamiento del tifón.

"Calculamos que esta noche se emitirá una alerta de tifón (...) y mañana a las 06:00, el tifón se acercará a la costa taiwanesa", según la Administración Meteorológica Central.

El especialista climático filipino John Grender Almario declaró el domingo a periodistas que se esperan "inundaciones y deslizamientos severos" al norte de la isla principal de Luzon, donde se ubica la capital Manila.

"Esperamos que los efectos del supertifón comenzarán a sentirse esta noche (y) sus efectos más fuertes serán a las 08:00 de mañana", agregó.

En Manila y otras zonas de Luzon se prevén fuertes vientos y lluvias.

Miles de personas protestaron el domingo en la capital filipina por un escándalo de corrupción con proyectos para contener las inundaciones.

