Filipino duterte desafía a pacquiao a que exponga casos de corrupción

MANILA, 29 jun (Reuters) - El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo el lunes que Emmanuel "Manny" Pacquiao debería identificar las oficinas gubernamentales corruptas para demostrar que el boxeador convertido en legislador no está solo "jugando a la política" antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

Los comentarios son el último capítulo de una inesperada guerra de palabras entre el presidente y Pacquiao, considerado como uno de sus partidarios más firmes y un posible sucesor cuando expire el próximo junio su mandato de seis años.

El polémico líder filipino dijo que Pacquiao había criticado la corrupción en su gobierno y amenazó con dejar como un mentiroso al laureado púgil.

"No estoy diciendo que no haya corrupción, simplemente expóngala", dijo Duterte en un discurso nacional televisado a altas horas de la noche. "Si no lo haces, te expondré a diario como un mentiroso (...) te conozco desde hace tiempo".

Recurriendo a su lenguaje más fuerte hasta la fecha contra Pacquiao, Duterte dijo que si no revelaba la corrupción, estaría "jugando a la política".

En un comunicado, Pacquiao dijo que aceptaba el desafío de Duterte, pero dijo que era desalentador que estuvieran peleando por el asunto de la corrupción.

"Tuve errores en la vida que corregí, pero puedo aferrarme a dos cosas. No soy un corrupto ni un mentiroso", dijo Pacquiao el martes.

Pacquiao, de 42 años, ha sido durante mucho tiempo uno de los partidarios más firmes de Duterte, respaldando su sangrienta guerra contra las drogas y su intento por reintroducir la pena de muerte. El multicampeón mundial de boxeo no ha anunciado aún su candidatura presidencial.

(Reporte de Neil Jerome Morales; editado en español por Carlos Serrano)

