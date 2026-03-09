Filippo Ganna se impone por cuarta vez en la crono inaugural de la Tirreno-Adriático

El italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ganó este lunes por cuarta vez en su carrera la contrarreloj inaugural de la Tirreno-Adriático, un recorrido de ida y vuelta en línea recta de 11,5 km en Lido di Camaiore (Italia).

Ganna, de 29 años, completó la primera etapa de la Carrera de los Dos Mares en 12 min 08 s, a una velocidad media de 56,868 km/h, superando al neerlandés Thymen Arensman por 22 segundos y al alemán Maximilian Walscheid por 26.

El doble campeón del mundo de contrarreloj (2020 y 2021) y campeón olímpico 2021 de persecución por equipos ya se había impuesto en esta crono inaugural en 2022, 2023 y 2025.

El año pasado terminó en segunda posición de la clasificación final a 35 segundos del español Juan Ayuso, ausente este año.

Antes del inicio de la prueba, Ganna había revelado que tuvo que convencer a su equipo para que le dejara participar en la Tirreno-Adriático, ya que Ineos quería alinearlo en la París-Niza.

El mexicano Isaac Del Toro (UAE), favorito en esta edición de 2026 y tercero el sábado en la Strade Bianche, terminó décimo, a 36 segundos de Ganna.

El esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), que inicia su temporada esta semana en las carreteras italianas, marcó el séptimo mejor tiempo en la primera etapa, a 31 segundos de Ganna.

– Clasificación de la primera etapa:

1. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) los 11,5 km en 12 min 08 seg (velocidad media: 56,868 km/h)

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:22

3. Max Walscheid (GER/Lidl-Trek) a 0:26

4. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) m.t.

5. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) a 0:29

6. Alan Hatherly (RSA/Jayco-AlUla) a 0:30

7. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 0:31

8. Ethan Hayter (GBR/Soudal-QuickStep) a 0:32

9. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain Victorious) a 0:33

10. Isaac Del Toro (MEX/UAE Team Emirates-XRG) a 0:36

...

30. Julian Alaphilippe (FRA/Tudor) a 0:54

59. Wout Van Aert (BEL/Visma Lease a bike) a 1:10

144. Mathieu Van der Poel (NED/Alpecin-Premier Tech) a 1:53

- Clasificación general:

1. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) los 11,5 km en 12 min 08 sec

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:22

3. Max Walscheid (GER/Lidl-Trek) a 0:26

4. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) m.t.

5. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) a 0:29

6. Alan Hatherly (RSA/Jayco-AlUla) a 0:30

7. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 0:31

8. Ethan Hayter (GBR/Soudal-QuickStep) a 0:32

9. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain Victorious) a 0:33

10. Isaac Del Toro (MEX/UAE Team Emirates-XRG) a 0:36