Fin de ayuda alimentaria federal podría afectar más a los afroestadounidenses

NUEVA YORK (AP) — En uno de los vecindarios más ricos del país, una fila se extendía a lo largo del lado del Comedor y Despensa de los Santos Apóstoles.

Willy Hilaire, de 63 años, no tiene hogar y es desempleado. Vive en un refugio en Nueva York con sus dos nietos y a menudo pasa hambre para que ellos puedan comer los alimentos que obtiene del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Muchas veces, la única comida de Hilaire es un plato caliente que recibe de los Santos Apóstoles en el vecindario de Chelsea en Manhattan. Con SNAP en riesgo, le preocupa que no haya suficiente para él y los niños, lo que los obligará a más sacrificios.

"Siempre les digo, 'El abuelo está aquí para ustedes'", expresó. "'Lo que tenga, se los daré'".

Dos jueces federales dictaminaron casi simultáneamente el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump debe continuar financiando SNAP, el programa de ayuda alimentaria más grande del país, utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno. Pero los funcionarios dijeron que era demasiado tarde para evitar que los beneficiarios perdieran la ayuda el sábado y que restaurarla podría llevar al menos una semana.

Dependencia de ayuda alimentaria afecta más a los afroestadounidenses

Uno de cada ocho estadounidenses utiliza SNAP, pero su interrupción afectará desproporcionadamente a los afroestadounidenses como Hilaire. Las personas negras son el 13,7% de la población pero el 25,7% de los beneficiarios de SNAP. Otros grupos raciales reciben SNAP a tasas más bajas que su proporción general de la población.

Historiadores y defensores señalan que eso es un ejemplo de lo que se conoce como racismo sistémico. Puede que no haya una política formalmente racista en juego, pero la larga historia de racismo en Estados Unidos, desde la esclavitud hasta las reglas de zonificación injustas, ha dejado a las comunidades negras con una serie de desventajas estructurales y mucho menos riqueza acumulada a lo largo de generaciones.

Las personas blancas son casi el 75% de la población pero solo el 35,4% de los beneficiarios de SNAP, según los últimos datos.

Por su parte, los afroestadounidenses representan más de una cuarta parte de los beneficiarios de SNAP, la mayor sobrerrepresentación de cualquier grupo étnico o racial.

Las personas hispanas están subrepresentadas en las estadísticas de SNAP. Los estadounidenses de origen asiático están sobrerrepresentados, pero mucho menos que los afroestadounidenses. Y los nativos americanos reciben SNAP básicamente a la misma tasa que su grupo en la población general.

Los estadounidenses de origen asiático que viven en la pobreza enfrentan restricciones como la falta de fluidez en inglés y la gentrificación del vecindario.

En la ciudad de Nueva York, 253.000 de los 1,5 millones de residentes asiáticos utilizan SNAP, según la Federación Asiática Americana sin fines de lucro. Más del 91% de ellos trabajan. Pero, con un dominio escaso del inglés, muchos están limitados en sus oportunidades laborales, dijo la directora ejecutiva Catherine Chen. Las familias que han vivido cómodamente en enclaves culturales como Chinatown durante una o dos generaciones están siendo desplazadas por los precios.

Trabajando, con ayuda alimentaria

La mayoría de los adultos beneficiarios de SNAP que puede trabajar, lo hace. Algunos aún califican para SNAP, típicamente 187 dólares al mes, a pesar de tener uno o más empleos, según defensores sin fines de lucro. A menudo son trabajos de bajos salarios sin prestaciones como días de enfermedad pagados.

Un informe del año pasado de la Liga Nacional Urbana encontró que la brecha de ingresos raciales ha permanecido prácticamente sin cambios durante más de 20 años, con los afroestadounidenses ganando el 64% de los ingresos de las personas blancas, en promedio.

"Hay tanta discriminación en la fuerza laboral, tanta discriminación en Estados Unidos actualmente, que las personas negras que fueron esclavizadas y segregadas durante 350 años todavía están luchando por la paridad económica", dijo Marc Morial, presidente del grupo de derechos civiles. "Aunque tenemos un número creciente de afroestadounidenses, estadounidenses de clase media, todavía tenemos un número desproporcionado de estadounidenses negros pobres".

Al ritmo actual, tomará entre uno y tres siglos para que la mayoría de los estadounidenses negros logre la paridad con sus pares blancos, dependiendo de dónde vivan, según el Instituto McKinsey para la Movilidad Económica Negra.

Las estadísticas empeoran

Este año, el desempleo entre la población de raza negra aumentó del 6,2% al 7,5%, el nivel más alto desde octubre de 2021. La propiedad de viviendas por parte de personas negras cayó al nivel más bajo en cuatro años, según un análisis de la correduría inmobiliaria Redfin. La Oficina del Censo reveló que el ingreso medio de los hogares negros cayó un 3,3% el año pasado a 56.020 dólares. Eso es alrededor de 36.000 dólares menos de lo que gana un hogar blanco.

La inminente ausencia de US$ para comestibles casi con certeza dificultará que las familias puedan pagar el alquiler, la gasolina y otros gastos. Incluso si los beneficios de SNAP se restauran antes de que termine noviembre, los líderes sin fines de lucro advierten que los residentes de bajos ingresos podrían enfrentar retrocesos financieros hasta el próximo año.

Naciones tribales navegan por maraña de burocracia para ayuda alimentaria

Para las naciones tribales, los programas de asistencia alimentaria y nutricional son parte de las responsabilidades de confianza y tratado del gobierno de Estados Unidos: las obligaciones legales y morales del gobierno para financiar la salud y el bienestar de las tribus. Estados Unidos prometió mantener esos derechos a cambio de la tierra y los recursos que tomó de los pueblos indígenas.

Sin embargo, esos derechos continúan siendo crónicamente subfinanciados y son particularmente vulnerables a los cierres de gobierno, de acuerdo con un informe publicado la semana pasada por la Institución Brookings. El estudio encontró que en 2024, más de dos tercios de las responsabilidades fiduciarias y derivadas de tratados se financiaron mediante gastos discrecionales, lo que significa que no están garantizadas durante un cierre de gobierno. También señaló que una de las mayores fuentes de gasto obligatorio adeudado a las tribus viene en forma de beneficios de SNAP.

Otro programa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que proporciona alimentos a hogares nativos americanos con ingresos elegibles, el Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias, sigue operando. Pero los indígenas estadounidenses ya inscritos en SNAP no pueden participar en ese programa. La presidenta de FDPIR, Mary Greene-Trottier, dijo en octubre que su agencia solicitó una exención al subsecretario del USDA, Patrick Penn, la cual la agencia ha otorgado para noviembre, según una carta que Greene-Trottier recibió el viernes.

Ella espera ver un aumento sustancial en la demanda de su programa una vez que se suspendan los beneficios de SNAP.

"He escuchado las súplicas de las personas en la comunidad y fuera de la comunidad que están realmente preocupadas por no tener suficiente comida para comer y las elecciones entre pagar facturas médicas o facturas de servicios públicos que están aumentando", dijo Greene-Trottier.

"No puedo decir esto lo suficientemente alto, pero esta es la conversión de la comida en arma nuevamente", destacó, en referencia a las políticas históricas del gobierno de Estados Unidos de retener o cortar suministros de alimentos para matar de hambre a las naciones tribales durante la expansión del país.

Mientras tanto, las naciones tribales de todo el país, incluidas la Nación Spirit Lake, la Nación Cherokee, la Nación Blackfeet, la Tribu Sioux de Standing Rock y la Tribu Shawnee, declararon estados de emergencia antes de la pérdida de beneficios de SNAP.

Desinformación impulsa estereotipos sobre beneficiarios de SNAP

La necesidad desproporcionada de cupones de alimentos entre los hogares no blancos ha contribuido a la desinformación y los estereotipos. A partir de la década de 1960, el término "reina del bienestar" se hizo popular, jugando con suposiciones de que las personas pobres no blancas se beneficiaban de la asistencia gubernamental en lugar de buscar trabajo.

Pero dos tercios de los más de 40 millones de beneficiarios de SNAP son personas que no se espera que trabajen. El 39% son niños, el 20% son ancianos y el 10% son niños o adultos no ancianos con discapacidades, según el Instituto Urbano.

El pastor Cleo Lewis, que usualmente realiza ministerios callejeros en Phoenix, organizó una colecta de alimentos por primera vez para amortiguar el golpe lo más posible para las 30 familias que asesora en un refugio local.

"Usualmente tratamos con áreas que están relacionadas espiritualmente", dijo Lewis. "Ahora estamos teniendo que aumentar nuestra presencia y tratar con problemas de sustancia y materiales que sabemos son significativos, pero confiábamos en otros profesionales para tratar con esto".

___

Tang reportó desde Phoenix, y Brewer desde Norman, Oklahoma. Los periodistas de The Associated Press Kasturi Pananjady en Filadelfia y Matt Brown en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.