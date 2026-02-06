Fin de campaña presidencial en Portugal, golpeado por inclemencias meteorológicas "devastadoras"

Perturbada por las tormentas que han azotado el país las dos últimas semanas, la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas concluye este viernes con un socialista moderado como gran favorito frente al líder de la extrema derecha

"Se trata de una crisis devastadora", reconoció el jueves por la noche el primer ministro, Luis Montenegro, refiriéndose a las borrascas que golpearon recientemente a Portugal, aunque consideró que las dificultades para organizar la votación eran "superables"

El candidato de extrema derecha, André Ventura, había solicitado el aplazamiento del voto a nivel nacional, pero la autoridad electoral recordó que la ley solo prevé aplazamientos localizados, de una semana, y que los resultados se anunciarían igualmente desde el domingo por la noche

Hasta ahora tres municipios entre los más afectados por el mal tiempo de los últimos días anunciaron el aplazamiento de la votación hasta el domingo siguiente, según supo la AFP a través de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE)

Es el caso de Alcácer do Sal, a unos cien kilómetros al sur de Lisboa, gravemente afectada por la crecida del río Sado a raíz de las lluvias del miércoles y el jueves a causa de la borrasca Leonardo

La semana pasada fueron los fuertes vientos de la tormenta Kristin los que devastaron el centro del país, causando cinco muertos, unos 400 heridos y daños muy importantes

El sábado una nueva borrasca debería volver a golpear el país

- Conmocionado -

En este contexto, los candidatos a la presidencia alteraron sus programas y multiplicaron sus desplazamientos a las zonas siniestradas para estar en contacto con las poblaciones afectadas

Ventura, presentándose como candidato de todo el campo "no socialista" y atribuyéndose el papel de jefe de la oposición al gobierno minoritario de derechas, aprovechó para acentuar sus críticas contra el Ejecutivo de Montenegro y su gestión de las inclemencias meteorológicas

Hasta ahora mucho más conciliador, ya que se presenta como un candidato "de unidad", Antonio José Seguro también endureció el tono, declarándose "conmocionado" por la falta de eficacia de los servicios de emergencia y la dificultad del Estado para restablecer la normalidad en las zonas afectadas

Una encuesta publicada el miércoles por el diario Público otorgaba al socialista Seguro el 67% de las intenciones de voto, frente al 33% para Ventura

Seguro, de 63 años, ganó la primera vuelta hace tres semanas con 31,1% de los votos, y desde entonces obtuvo el apoyo de numerosas figuras políticas de la extrema izquierda, del centro e incluso de la derecha, pero no del primer ministro

- Desmovilización -

Montenegro, que se apoya en el Parlamento tanto en los socialistas como en la extrema derecha según las circunstancias, se negó a dar una consigna de voto para la segunda vuelta tras la eliminación del candidato respaldado por su partido, que obtuvo 11,3% de los sufragios en la primera vuelta

Ventura, de 43 años, ya dio un nuevo paso al clasificarse para la segunda vuelta con 23,5% de los votos, confirmando el avance de su partido Chega ("Basta"), convertido en la principal fuerza de oposición tras las elecciones legislativas de mayo de 2025

Más allá del favoritismo de Seguro, las miradas se centrarán en el resultado de Ventura, para entender si estas elecciones marcan una "consolidación" de su base de apoyo, una "especie de estancamiento" o, por el contrario, si logra "conquistar a un nuevo electorado", explica a AFP el profesor de ciencias políticas João Cancela, de la universidad Nova de Lisboa

Sin embargo también en este caso las inclemencias meteorológicas cambiaron la situación, ya que probablemente provoquen una "desmovilización" de los votantes aún mayor de la que ya se esperaba debido a la previsible victoria del candidato socialista, señala este politólogo

En cambio resulta más difícil prever si este contexto puede favorecer a Ventura y su discurso a favor de una "refundación del sistema" político, o más bien a un candidato como Seguro, "más apegado al orden institucional vigente", precisa Cancela