Fin de la alerta roja en el sur de España, una mujer desaparecida por el temporal

La agencia estatal de meteorología española levantó este jueves la alerta roja por el paso de la borrasca Leonardo por la península ibérica, donde dejó la víspera un fallecido en Portugal y una mujer desaparecida en el sur de España, además de obligar a numerosos desalojos preventivos.

"El jueves seguirá lloviendo en Andalucía. Lo hará con menor intensidad, aunque seguirán sumando litros en zonas ya muy saturadas", indicó este jueves en su cuenta de Instagram la Agencia estatal de Meteorología Aemet, que descendió de rojo a naranja los avisos por lluvias, especialmente en el sur del país.

Las consecuencias del paso de Leonardo, la sexta borrasca de este año, continúan sintiéndose en España, mientras la Guardia Civil busca a una mujer que cayó la víspera a un río que iba crecido por las lluvias en la provincia andaluza de Málaga.

"A última hora de la tarde de ayer, una mujer cayó al río Turvilla, en el término de Sayalonga, y la estamos buscando. Iba con otra mujer que es la que nos avisó", indicó a la AFP un portavoz de la Guardia Civil española.

Las clases se reanudaron en gran parte de Andalucía, pero seguían suspendidas en los puntos más afectados por el temporal, como en la zona de la sierra de Grazalema en Cádiz, que recogió grandes cantidades de lluvia.

También permanecen cortes de carretera y de servicio ferroviario en varios puntos del sur, así como los desalojos preventivos en algunas zonas que llegaron a afectar la víspera a 3.500 personas.

En la vecina Portugal, un hombre de unos 60 años fue arrastrado por la corriente de un río cuando intentaba cruzar una zona inundada cerca de una presa en la localidad de Serpa, en el sureste de Portugal, según informó Protección Civil a primera hora de la noche.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.