Fin de la racha para el Lyon, derrotado en Estrasburgo tras 13 victorias seguidas

El Estrasburgo venció 3-1 al Lyon y puso fin a una serie de 13 victorias seguidas de los lioneses entre todas las competiciones este domingo en el estadio de la Meinau de la ciudad alsaciana, en el cierre de la 23ª fecha de la Ligue 1.

Los locales vieron recompensado su dominio en una jugada colectiva concluida por Martial Godo (37') tras un gran pase de Diego Moreira, que después marcaría de disparo lejano (52') el segundo tanto.

Corentin Tolisso redujo la diferencia en uno de los dos disparos a puerta del Lyon (59'), pero un penal convertido por el delantero argentino Joaquín Panichelli selló la victoria del Estrasburgo a los 83 minutos.

El Lyon sigue en tercera posición con 45 puntos, siete menos que el Lens (2º) y cinco por delante del Olympique de Marsella (5º).