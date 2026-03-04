Fin de la sintonía: la guerra con Irán muestra grietas en el apoyo mediático conservador a Trump

NUEVA YORK (AP) — Algunas de las críticas más duras que ha recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los primeros días de la guerra con Irán llegaron de figuras mediáticas antes leales, mucho más acostumbradas a colmarlo de elogios

Tucker Carlson, Megyn Kelly y Matt Walsh están entre quienes mostraron su descontento. La Casa Blanca lo ha notado y se ha puesto a la defensiva en redes sociales y entrevistas

Estos críticos son una minoría en la esfera mediática proTrump, donde las principales estrellas de Fox News siguen siendo sus principales defensores. Pero sus palabras ilustran la influencia de los medios conservadores y lo valiosos que son para el presidente cuando todo funciona como una máquina bien engrasada y, por el contrario, lo problemático que puede ser si se produce una fractura

Gran parte de las críticas se han centrado en la influencia de Israel en la decisión de Trump de ir a la guerra. Carlson, la exestrella de Fox News que ha montado su propio medio independiente, dijo a ABC News durante el fin de semana que el ataque fue “absolutamente repugnante y malvado”

“Es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión”, afirmó Carlson en su podcast, aludiendo al primer ministro de Israel. “Benjamin Netanyahu la tomó”

“Nadie debería tener que morir por un país extranjero”

Kelly, otra exconductora de Fox que ahora trabaja por su cuenta, comentó en su programa, acerca de las bajas estadounidenses, que “nadie debería tener que morir por un país extranjero. No creo que esos militares hayan muerto por Estados Unidos. Creo que murieron por Irán o por Israel”

Las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, antes de una sesión informativa en el Capitolio fueron un punto de fricción. Rubio dijo que Trump había dado luz verde a la operación sabiendo que Israel estaba preparado para atacar y que temía represalias de Irán contra bases estadounidenses en la región

“Sabíamos que, si no íbamos tras ellos de manera preventiva, antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas”, señaló Rubio. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, apuntó que, si la Casa Blanca no hubiera actuado, los legisladores se habrían preguntado por qué

Walsh, presentador de The Daily Wire, escribió en la red social X que Rubio estaba “diciéndonos sin rodeos que estamos en una guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es, básicamente, lo peor que podría haber dicho”

Trump le dijo a la periodista Rachael Bade en una entrevista que no creía que las opiniones de Carlson y Kelly fueran compartidas por su base de seguidores. “Creo que MAGA es Trump”, manifestó refiriéndose al movimiento Make America Great Again (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez). “MAGA no son los otros dos”

La exrepresentante Marjorie Taylor Greene, quien se ha forjado una imagen de influencer y figura mediática desde su amargo alejamiento de la órbita de Trump, dijo en el podcast de Kelly que estaba furiosa por la acción militar de Estados Unidos. “Make America Great Again (...) se suponía que era Estados Unidos primero, no Israel primero”, apuntó Greene

¿Volverán los seguidores de Trump al redil?

Trump probablemente tiene razón al pensar que la mayoría de sus seguidores volverán al redil si están descontentos con el ataque a Irán, dijo Jason Zengerle, autor de “Hated By All the Right People: Tucker Carlson and the Unraveling of the Conservative Mind”. Dada la coherencia de sus opiniones sobre el tema, Carlson es probablemente el más destacado de los críticos conservadores del presidente, agregó

“Si la guerra sale mal, creo que eso refuerza la posición de alguien como Tucker”, indicó. “De todos modos, todo esto es un debate sobre lo que pasará cuando Trump ya no esté”

El apoyo de los medios conservadores a Trump ya presentaba grietas antes del conflicto de Irán, especialmente por las amplias y enmarañadas narrativas en torno al informe Epstein. Pero las críticas de esta semana desataron una sorprendente acritud interna. Ben Shapiro, de “The Daily Wire”, calificó a Kelly de “sumamente inconsistente” y cobarde. Elisabeth Hasselbeck arremetió contra Kelly por su sugerencia de que los militares estadounidenses murieron por Israel. “¿Cómo te atreves?”, preguntó Hasselbeck el martes en “The View”

Sean Hannity, de Fox News, apuntó que Carlson “no es la persona que conocí cuando estaba en Fox”. Kelly calificó a Hannity como un adulador que “nunca diría nada que no fuera para alabar a Donald Trump”

Conviene recordar que la mayoría del contenido que los lectores y telespectadores ven en la prensa conservadora respalda a Trump. Howard Polskin, editor del boletín The Righting, estimó el martes que alrededor del 95% de lo que ha monitoreado en webs está del lado del presidente. “Trump se mantiene firme ante Irán”, tituló The American Spectator

Los rostros más populares de Fox News —que es todavía el medio de referencia entre los conservadores— siguen apoyándolo. Hannity, Brian Kilmeade y Mark Levin estuvieron entre los más vehementes antes y después del ataque. “El presidente ha mostrado más valentía y este Pentágono, el Pentágono de Pete Hegseth, ha vuelto a actuar de forma brillante", aseveró Kilmeade, copresentador de “Fox & Friends”

“Creo que MAGA le da el beneficio de la duda, sin duda”, dijo el martes en su podcast Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca durante la primera parte del primer mandato de Trump. “Creo que ha acumulado muchísima credibilidad con la base (...) Miren, ustedes tienen un trastorno de estrés postraumático por muchos de nuestros líderes anteriores, en especial por Irak y Afganistán, que solo conocen guerras interminables, y lo entiendo. Pero este presidente ya ha demostrado dos veces que sabe lo que está haciendo”

Críticas a la guerra provocan reproche específico de la Casa Blanca

Los podcasts de influencers que ayudaron a acercar a muchos hombres jóvenes al bando de Trump durante la campaña de 2024 han permanecido en gran medida en silencio hasta ahora

Algunas de las críticas vertidas por Walsh esta semana parecieron molestar tanto que obtuvieron un reproche específico de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

“Hasta ahora hemos escuchado que, aunque matamos a todo el régimen iraní, esta no fue una guerra de cambio de régimen”, escribió Walsh el lunes. “Y aunque destruimos su programa nuclear, tuvimos que hacerlo precisamente por su programa nuclear. Y aunque Irán no estaba planeando ataques contra Estados Unidos, también podría haberlo hecho, dependiendo de a quién le pregunte. Y aunque no estamos librando esta guerra para liberar al pueblo iraní, ahora son libres, o podrían serlo, dependiendo de quién tome el poder, y no tenemos idea de quién será. El mensaje sobre esto es, por decirlo suavemente, confuso”

Leavitt publicó una extensa respuesta en X explicando los argumentos de Trump. “En pocas palabras”, escribió, “el régimen terrorista iraní no diría que sí a la paz”

___

Kinnard informó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.