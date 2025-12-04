Fin de semana de choques entre el Top 6 de Bundesliga

Con hasta tres duelos directos entre los seis primeros clasificados, la 13ª jornada de Bundesliga puede ser una criba casi definitiva de los perseguidores del líder Bayer Múnich.

El gigante bávaro, todavía invicto en el campeonato y líder con 34 puntos, visitará el sábado al Stuttgart (6º, 22 puntos), en un momento decisivo para los suabos.

El vigente campeón de la Pokal, que el miércoles avanzó a cuartos de final de la presente edición, ha atravesado dificultades en Bundesliga este mes de noviembre, con una derrota contra RB Leipzig y un empate contra Borussia Dortmund, dos de sus rivales directos a la parte alta de la tabla.

En total, el Stuttgart solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos de campeonato, unas cifras no demasiado esperanzadoras antes de recibir al lanzado Bayern.

El primer perseguidor del líder es el RB Leipzig, con 26 puntos, que recibirá también el sábado al Eintracht Fráncfort (7º, 21 puntos). Con una sola victoria en las últimas tres jornadas, los Toros Rojos no pueden permitirse perder más puntos si quieren ser un candidato serio a la Bundesliga.

Tampoco puede bajar la guardia el Borussia Dortmund (3º, 25 puntos), a nueve unidades ya del Bayern, cuando reciba el domingo al Hoffeinheim (5º, 23 puntos), que encadena seis partidos de Bundesliga sin derrota (5 victorias, 1 empate).

Por último, el Bayer Leverkusen (4º, 23 puntos), que eliminó entre semana al Dortmund en la Copa de Alemania, será el equipo del Top 4 con el encuentro más favorable, ya que visita el sábado al Augsburgo (14º).

-- Programa de la 13ª jornada de Bundesliga y clasificación:

- Viernes:

(19h30 GMT) Maguncia - B. Mönchengladbach

- Sábado:

(14h30 GMT) Augsburgo - Bayer Leverkusen

Wolfsburgo - Unión Berlín

Colonia - St Pauli

Heidenheim - Friburgo

Stuttgart - Bayern Múnich

(17h30 GMT) RB Leipzig - Eintracht Fráncfort

- Domingo:

(14h30 GMT) Hamburgo - Werder Bremen

(16h30 GMT) Borussia Dortmund - Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4

7. Eintracht Fráncfort 21 12 6 3 3 28 23 5

8. Friburgo 16 12 4 4 4 19 20 -1

9. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

10. Colonia 15 12 4 3 5 21 20 1

11. Unión Berlín 15 12 4 3 5 15 19 -4

12. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3

13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7

14. Augsburgo 10 12 3 1 8 15 27 -12

15. Wolfsburgo 9 12 2 3 7 14 22 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Maguncia 6 12 1 3 8 11 23 -12

bur-dam/