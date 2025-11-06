Final de fotografía en la carrera por el liderato del Apertura mexicano

Tigres, América y Toluca buscarán sacarle el liderato al Cruz Azul este fin de semana en la última jornada de la fase regular del torneo Apertura de México, en la que Guadalajara y Juárez lucharán por el último pase directo a cuartos de final.

En un cierre atípico, cuatro clubes pugnan por la punta, una posición de honor que además concede la ventaja de cerrar como local los partidos de las finales.

Cruz Azul llega con 35 puntos, seguido por Toluca y América, ambos con 34, y Tigres, con 33.

Estos cuatro equipos y el Monterrey (5º) del zaguero español Sergio Ramos se clasificaron con anticipación a cuartos.

Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis y Necaxa, en tanto, definirán además el último cupo para la repesca (play-in), una instancia en la que Pachuca (8°) y Tijuana (9°) ya están asegurados.

Mazatlán (16°), el León (17°) del mediocampista colombiano James Rodríguez y Puebla (18°) son los tres cuadros sin vida.

La última palabra

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Cruz Azul tendría que vencer el sábado a Pumas (10°) para asegurar la primera posición, sin importar lo que pase entre Toluca y América, que se enfrentarán antes en Toluca.

En su primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Nicolás Larcamón, la Máquina puede liquidar las aspiraciones de su rival de embolsarse el último pase a la repesca, a la que acceden los equipos ubicados entre la séptima y la décima casillas.

"El último partido será exigente, duro, pero nosotros estamos construyendo algo muy fuerte y tenemos que alcanzar lo más alto", dijo Larcamón.

Sin saber la suerte del líder, Toluca y América jugarán una final adelantada con aromas de revancha en el estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos se impusieron a las Águilas en la lucha por el título del Clausura 2025.

Los campeones defensores, dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, llegan dolidos tras perder el liderato hace algunas semanas como consecuencia de una seguidilla de tres empates consecutivos.

"Este partido va a ser uno de los grandes de la primera fase. Aunque se nos escaparon puntos, valoramos estar en la pelea del primer lugar", apuntó el laureado técnico brasileño del América, André Jardine.

Tigres, en buena racha

El otro aspirante a la punta, el Tigres del delantero francés André-Pierre Gignac, abrirá la jornada sabatina en su casa frente al Atlético San Luis (14º).

Para meterse a la repesca, una labor compleja, Atlético necesita vencer a los felinos, que no caen hace doce encuentros, y esperar que Pumas (10º), Santos (11º), Atlas (12º) y Querétaro (13º) no ganen.

"Tenemos chance de quedar primero y queremos terminar lo más arriba posible y ampliar la racha", comentó el técnico argentino de Tigres, Guido Pizarro.

Otro timonel argentino, Gabriel Milito, aspira a guiar a Guadalajara (6°) al último boleto directo a la ronda de los ocho mejores.

Después de un duro inicio de torneo, en el que estuvieron en la parte baja de la tabla, las Chivas se rehicieron, tienen 26 unidades y dependen de sí mismas para clasificar.

Incluso perdiendo en su terreno ante Monterrey el sábado podrían instalarse en la siguiente fase, desde que el Juárez (7°, con 23) del entrenador uruguayo Martín Varini no triunfe en su choque contra Querétaro.

Los Bravos largarán la última jornada el viernes en el estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez.

--Programa decimoséptima jornada:

-Viernes:

Juárez-Querétaro

Tijuana-Atlas

Mazatlán Necaxa

-Sábado:

Tigres-Atlético San Luis

Guadalajara-Monterrey

León-Puebla

Toluca-América

Cruz Azul-Pumas

-Domingo:

Santos-Pachuca

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 35 16 10 5 1 30 17 13

2. Toluca 34 16 10 4 2 41 18 23

3. América 34 16 10 4 2 33 16 17

4. Tigres 33 16 9 6 1 32 15 17

5. Monterrey 31 16 9 4 3 31 25 6

6. Guadalajara 26 16 8 2 6 25 20 5

7. Juárez 23 16 6 5 5 26 26 0

8. Pachuca 22 16 6 4 6 21 20 1

9. Tijuana 21 16 5 6 5 27 23 4

10. Pumas 18 16 4 6 6 21 23 -2

11. Santos 17 16 5 2 9 21 28 -7

12. Atlas 17 16 4 5 7 24 33 -9

13. Querétaro 17 16 5 2 9 17 28 -11

14. Atlético San Luis 16 16 5 1 10 24 26 -2

15. Necaxa 16 16 4 4 8 23 31 -8

16. Mazatlán 13 16 2 7 7 19 28 -9

17. León 13 16 3 4 9 13 29 -16

18. Puebla 9 16 2 3 11 19 41 -22

str/raa/