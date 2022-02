Final Fantasy XIV ampliará el soporte para el juego en solitario con el sistema Trust

El videojuego de rol multijugador masivo (MMORPG, por sus siglas en inglés) Final Fantasy XIV, desarrollado por la compañía japonesa Square Enix, ampliará el soporte para jugadores en solitario mediante el sistema Trust en sus próximas actualizaciones.

El productor y director del título, Naoki Yoshida, ha adelantado cuál va a ser la dirección que tome próximamente el juego, así como las novedades que integrarán en los diferentes parches que planean lanzar hasta la expasión 7.0 del juego, en un evento retransmitido a través de YouTube.

Uno de los detalles que ha comentado en este encuentro, que se completará con otra 'Carta del productor' que se transmitirá en directo el próximo 4 de marzo, se refiere a la expansión del sistema Trust (Trust System) desde el primero de estos parches, el 6.1.

Se trata de una opción pensada para ofrecer una experiencia de juego individual que permite crear mazmorras con un grupo de personajes no jugables (NPC, por sus siglas en inglés) que actuarían como jugadores. No son personajes manipulados por el propio jugador, sino que el propio motor de juego los controla.

Este sistema, que ya formaba parte de las expansiones Final Fantasy XIV: Shadowbringers, recibirá una actuación masiva que lo hará compatible con todas las misiones y las pruebas de cuatro jugadores a partir del parche 6.1, cuyo lanzamiento está previsto para abril de 2022.

La implementación del sistema Trust no afectará a las partidas de ocho jugadores en el parche 2.0 Final Fantasy XIV: A Real Reborn 2.0, aunque la compañía lo tendrá en cuenta para la actualización final o posteriores lanzamientos del juego.

Según ha dicho el directivo en este encuentro, el objetivo de cara a la expansión Final Fantasy XIV es el de crear "un RPG incluso mejor en solitario o con amigos" y, por eso la compañía busca acabar con la fórmula MMORPG.

La compañía seguirá presentando los siguientes parches, hasta el 6.5. en los próximos meses, en los que está previsto incluir actualizaciones en Island Sanctuary, Faux Hollows, Myths of the Realm, Trials o la nueva mazmorra Criterion.

Asimismo, Yoshida ha señalado que planea seguir innovando durante los próximos diez años y que las próximas actualizaciones del título se centrarán en una mejora de los gráficos y la caracterización de los personajes.

De este modo, las texturas de los personajes y demás elementos del juego presentarán mayor resolución y se mejorará la calidad de los materiales, ya sea la piel, el metal u otros tejidos.

También se van a llevar a cabo diferentes optimizaciones en los efectos de iluminación, ya que se van a añadir puntos de luz adicionales para mejorar la calidad visual, la profundidad y la inmersión.

Por otro lado, se va a trabajar en la creación de sombras de los personajes de mayor resolución, para ofrecer mayor movimiento y menos efectos de parapadeo durante el juego, así como en la resolución y variedad de la vegetación que presentan los escenarios y otros efectos ambientales (entre ellos, la niebla).

A través de este evento la compañía también ha anunciado que la prueba gratuita de Final Fantasy XIV estará disponible para todos los jugadores a partir de este martes 22 de febrero, tras un problema en la congestión de los servidores con el lanzamiento de la expansión Endwalker.

La versión de pago del juego, en cambio, ya está disponible desde el pasado 25 de enero, cuando se abrieron nuevos servidores tras un mes con las ventas paralizadas por este colapso a mediados de diciembre.

Otro de los aspectos que ha tratado Matsuda en este encuentro ha sido la incorporación del videojuego en el universo de los NFT, juegos con tecnología 'blockchain' o el metaverso, ya que desde Square Enix sí adelantaron que esas serían las bases sobre las que podría cimentarse su trabajo en 2022.

Por su parte, el productor de Final Fantasy XIV ha subrayado que descarta la incorporar elementos de este tipo en el juego. "Si alguien está preocupado por eso, puedo decir claramente que por ahora no tenemos ninguna intención de integrar eso en el juego. No hay NFT en FFXIV, así que no se preocupen", ha asegurado el directivo en este evento en línea.