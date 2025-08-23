Final perfecto en Cartagena para el 'Biotherm' en la etapa 2 de The Ocean Race Europe
Final perfecto en Cartagena para el Biotherm en la etapa 2 de The Ocean Race Europe
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) - El francés 'Biotherm', con Paul Meilhat como patrón, se ha mantenido perfecto en la clasificación general de The Ocean Race Europe tras sumar este sábado en Cartagena todos los puntos disponibles en las tres oportunidades de puntuación de la etapa 2, la más larga de este evento náutico. Así, el navío de Meilhat se llevó en esta etapa 16 puntos: dos en el Needles Scoring Gate, siete en el Fly By de Matosinhos y otros siete en la llegada a Cartagena; y ahora se sitúa firmemente en lo más alto de la clasificación, por delante del 'Paprec Arkéa' y del 'Holcim PRB', sus definitivos compañeros de podio en la segunda etapa. Otros cuatro barcos permanecían en el agua a mediados de este mismo sábado, sacando una corta diferencia el equipo italiano 'Allagrande Mapei Racing' al alemán 'Team Malizia', mientras que más atrás estaban el canadiense 'Be Water Positive' y el suizo-saudí 'Team Amaala'.
Otras noticias de Servicio-de-noticias
- 1
Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei
- 2
¿Está pensando Trump en una acción militar contra Venezuela con su imponente despliegue de barcos de guerra en el Caribe?
- 3
El nocaut del año: Pedro Da Silva Conceiçao “durmió” a Renny Viamonte en el segundo round
- 4
Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78