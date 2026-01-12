LA NACION

Finalista en Wimbledon en 2016, Milos Raonic anuncia su retirada del tenis

El tenista canadiense Milos Raonic, que llegó a ser el número 3 de la ATP y finalista en Wimbledon en 2016, anunció este lunes que pone fin a una carrera en la...

Finalista en Wimbledon en 2016, Milos Raonic anuncia su retirada del tenis
Finalista en Wimbledon en 2016, Milos Raonic anuncia su retirada del tenis

El tenista canadiense Milos Raonic, que llegó a ser el número 3 de la ATP y finalista en Wimbledon en 2016, anunció este lunes que pone fin a una carrera en la que ganó ocho títulos en el circuito.

Poderoso sacador, gracias a su altura (1,96 m), Raonic (35 años) no competía desde hacía un año debido a problemas físicos.

"Este es un día que sabes que llegará, pero nunca estás preparado", escribió Raonic en sus redes sociales, asegurando haber sido "la persona más afortunada por poder vivir y cumplir mis sueños".

La mejor temporada de Raonic fue en 2016, cuando alcanzó la final de Wimbledon luego de derrotar en semifinales a Roger Federer, aunque perdió el título con Andy Murray.

Ese mismo año alcanzó las semifinales en Australia y se clasificó para el Masters, acabando el año en la 3ª posición del ranking.

Compitió por última vez en los Juegos de París 2024.

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...