Finaliza la huelga de hambre de familiares de presos políticos tras aprobación de amnistía en Venezuela

Una huelga de hambre que casi cumplió seis días de familiares de presos políticos en Venezuela finalizó el jueves después de que el Parlamento aprobara una ley de amnistía general que esperan lleve a masivas liberaciones.

Del total de 10 mujeres que iniciaron la protesta el 14 de febrero, quedaba una, Narwin Gil. La huelga se realizó frente a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, donde los familiares montaron campamento desde que en enero se anunció un primer proceso de excarcelaciones.

Familiares reunidos bajo un toldo acompañaron la sesión de la Asamblea Nacional a través de un teléfono celular.