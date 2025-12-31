Finaliza la huelga de Petrobras luego de que el sindicato de la FNP acepta una contraoferta

RÍO DE JANEIRO, 31 dic (Reuters) - El sindicato brasileño FNP, uno de los principales grupos que representan a los trabajadores de Petrobras, dijo el miércoles que aceptó una contraoferta de la petrolera estatal para un acuerdo laboral, poniendo fin a una huelga de 16 días.

Los sindicatos FUP y Sindipetro-NF ya habían aceptado la oferta de Petrobras, pero algunos grupos afiliados a la FNP seguían en huelga, incluso en la importante Cuenca de Santos.

La huelga se convocó por una disputa sobre el déficit del fondo de pensiones de la empresa y los cambios propuestos en la remuneración de los empleados, entre otras cuestiones.

Petrobras confirmó en otro comunicado que la huelga había terminado después de que todos los sindicatos aceptaron su oferta, sin dar más detalles sobre sus términos.

La compañía reiteró que la huelga no tuvo impacto en la producción ni en el abastecimiento del mercado. (Reporte de Fabio Teixeira, Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier; Redacción de Gabriel Araujo, edición de Javier López de Lérida)