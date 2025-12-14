Finalizan conversaciones de paz entre Ucrania y EEUU en Berlín; se reanudarán el lunes: asesor de Zelenski

14 dic (Reuters) - Las conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses sobre las propuestas para una solución de la guerra en Ucrania terminaron después de más de cinco horas el domingo y se reanudarán el lunes, dijo un asesor presidencial ucraniano.

"Se prolongaron durante más de cinco horas y terminaron por hoy con un acuerdo para reanudarse mañana por la mañana", dijo el asesor Dmitro Lytvyn a periodistas en un chat de WhatsApp.

Lytvyn dijo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comentaría las conversaciones el lunes, una vez concluidas. Los funcionarios, dijo Lytvyn, estaban estudiando los borradores de los documentos. (Reporte de Ron Popeski y Olena Harmash; Editado en Español por Manuel Farías)