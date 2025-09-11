Finalizan tareas de cosecha de maíz 2024/25 en Argentina: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 11 sep (Reuters) - La cosecha de maíz del ciclo 2024/25 finalizó en la última semana en Argentina, con una producción final de 49 millones de toneladas, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) en su reporte semanal de cultivos.

El miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario elevó a 50 millones de toneladas su estimación de cosecha para el maíz argentino 24/25, desde los 48,5 millones que había estimado previamente.

En tanto, la Bolsa de Buenos Aires dijo que ya están avanzando las tareas de siembra del maíz 2025/26. Según el informe, los agricultores argentinos ya implantaron el 3,8% de los 7,8 millones de hectáreas que calcula para el cereal 25/26.

Con respecto al trigo 2025/26, la BdeC dijo que el 97,5% de los 6,7 millones sembrados con el cultivo en Argentina posee condiciones entre normales y excelentes. La cosecha del cultivo comienza en noviembre en el país sudamericano.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y un proveedor global clave de trigo.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)