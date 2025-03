Financiar a ucrania "arruinaría a europa", dice orban, primer ministro húngaro

BUDAPEST, 7 mar (Reuters) -

La Unión Europea no puede permitirse financiar los esfuerzos militares de Ucrania ahora que la ayuda financiera de Estados Unidos ya no está garantizada, dijo el viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, después de que los líderes de 26 países de la UE firmaran un comunicado para expresar su apoyo a Ucrania, entre los que no figura Hungría.

Orban, aliado del presidente Donald Trump, que también está estrechando lazos con Moscú, dijo a la radio estatal que su Gobierno lanzaría una "consulta pública" nacional sobre la adhesión de Ucrania a la UE en las próximas semanas. Orban se enfrenta a elecciones a principios de 2026.

(Información de Krisztina Than; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)