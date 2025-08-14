Finanzas: Bitcoin récord, llega a US$124.000

```html

Anoche, en las primeras operaciones asiáticas, superó la marca de los 124.000 por primera vez, impulsado por el alza de las acciones estadounidenses, el interés de los inversores institucionales y la legislación estadounidense favorable.

La criptomoneda estrella rompió su récord anterior del 14 de julio (123.205), superando brevemente los 124.500 antes de retroceder, acumulando una ganancia del 7% este mes y una del 30% este año. Al cierre de las operaciones en Europa, bitcoin cayó por debajo de los 120.000, un 2,2%, a 118.175.

El máximo histórico de Bitcoin estuvo acompañado por el debut bursátil de Bullish, una plataforma de trading de criptomonedas respaldada por el multimillonario tecnológico Peter Thiel, que ganó un 83% desde su precio de salida a bolsa (de 37 a 68 dólares) en su primer día de cotización.

La semana pasada, Trump, quien ha apoyado firmemente la industria de las criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca, también firmó una orden que permite al mercado de pensiones, valorado en 9 billones de dólares, invertir en activos alternativos, incluidas las criptomonedas, allanando el camino para una ola de inversión institucional en el sector.

Las empresas han comenzado a adquirir estos activos; se informa que 165 empresas que cotizan en bolsa poseen bitcoin, lo que crea un círculo virtuoso para los precios de las criptomonedas.

A media mañana, los precios volvieron a caer por debajo de los 122.000 dólares y las bolsas europeas cerraron. Otras criptomonedas también están en el punto de mira, con Ethereum alcanzando un nuevo máximo, alcanzando los US$4788 tras un aumento del 27% este mes y de más del 40% en lo que va de año.

Los analistas afirman que es solo cuestión de tiempo antes de que reanude su tendencia alcista. Hay varias razones.

La más importante es que su correlación positiva con el dólar ha resultado efímera y se ha vuelto inversa, lo que significa que un dólar más débil está impulsando nuevamente la fortaleza de las criptomonedas, comentó un analista de Bloomberg.

Por otro lado, la correlación con las acciones estadounidenses se mantiene fuerte, lo que coloca a la moneda directamente en la estela de las mismas fuerzas de riesgo que están impulsando las acciones a nuevos máximos.

Las sólidas entradas de capital en ETF de Bitcoin, el aumento de las asignaciones de tesorería corporativa y, finalmente, la presión política de Washington están fortaleciendo el impulso alcista. Por el contrario, la reunión de Jackson Hole a finales de mes o los datos del IPC de agosto podrían cuestionar la narrativa actual de la Fed (Reserva Federal) sobre el recorte de tasas, lo que provocaría una recuperación del dólar y pondría a prueba la resiliencia de Bitcoin.

Hasta entonces, la estructura del mercado y los flujos entre activos apuntarían a más alzas que a bajas. (ANSA).

