Finanzas de consumidores de EEUU siguen sólidas pero empleo enturbia perspectivas, dicen banqueros

NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) - Los consumidores estadounidenses siguen gozando de buena salud financiera y apenas hay indicios de deterioro de la calidad del crédito, según los principales ejecutivos bancarios del país, a pesar de los datos que muestran que el mercado laboral se está enfriando.

Dirigentes de Bank of America, Citigroup y Wells Fargo dijeron a inversores esta semana que los consumidores seguían gastando dinero y, en su mayoría, pagando sus deudas a tiempo.

"A pesar de lo que pueda leerse en términos de moderación, estamos viendo que los niveles de actividad siguen siendo bastante fuertes y el rendimiento del crédito sigue siendo bastante bueno en el lado del consumidor", dijo el director financiero de Wells Fargo, Mike Santomassimo, a inversores en una conferencia el martes.

El director financiero de Citigroup, Mark Mason, sostuvo que el gasto de los consumidores ha aumentado y que la morosidad, especialmente en la cartera de tarjetas de crédito, está bajo control.

"En cuanto al consumo, seguimos observando un aumento del gasto, sobre todo en nuestra cartera de tarjetas de marca", afirmó, y añadió: "No estamos viendo ningún signo anormal en torno a la morosidad de nuestros clientes de tarjetas".

Incluso los bancos medianos informaron de una buena calidad crediticia para los consumidores.

Brantley Standridge, vicepresidente primero de banca regional y de consumo de Huntington, declaró: "Seguimos considerando que la calidad del crédito es bastante buena".

"Varios de nuestros negocios centrados en el consumidor, como el de financiación de automóviles, han tenido unos meses de verano muy fuertes. También vemos datos de pagos que dirían que nuestra actividad de pagos a través de débito se ha ralentizado ligeramente, pero sigue siendo muy buena".

Los comentarios se conocen un día después de que el director financiero de Bank of America, Alastair Borthwick, dijo en la misma conferencia que las finanzas de los consumidores siguen gozando de buena salud a medida que se acelera el gasto en tarjetas de crédito y hay menos prestatarios con morosidad a largo plazo.

"En este momento, el consumidor parece ser resistente, estar bien y en una buena posición, y eso se refleja en nuestras cifras de calidad de los activos", afirmó. (Reportaje de Saeed Azhar, Nupur Anand, Tatiana Bautzer Edición de Nick Zieminski. Editado en español por Juana Casas)