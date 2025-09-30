Finanzas públicas de Brasil superan las expectativas en agosto

BRASILIA, 30 sep (Reuters) - Las finanzas públicas de Brasil evolucionaron mejor de lo esperado en agosto, con unos niveles de deuda que se mantuvieron estables y un déficit primario por debajo de las previsiones, mostraron el martes los datos del banco central.

La deuda bruta del sector público de la mayor economía de América Latina se situó en el 77,5% del Producto Interno Bruto (PIB), sin cambios respecto al mes anterior, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban que el ratio subiera al 78,0%.

Según el banco central, la abultada factura de intereses del mes —que suele ser un factor que empuja la deuda al alza— se vio compensada por el crecimiento del PIB nominal, las amortizaciones netas de deuda y el impacto de la apreciación de la moneda.

El sector público registró un déficit primario de 17.260 millones de reales (US$3240 millones) en agosto, menor que el déficit de 21.000 millones de reales previsto en el sondeo de Reuters, y por debajo del déficit de 21.430 millones de reales registrado un año antes.

Como resultado, el déficit primario acumulado de 12 meses cayó al 0,19% del PIB en agosto, desde el 0,22% de julio.

El saldo presupuestario nominal, que incluye el pago de intereses, arrojó un déficit de 91.520 millones de reales en el mes, también inferior a los 95.000 millones previstos por los economistas en la encuesta.

En 12 meses, el déficit nominal alcanzó el 7,81% del PIB, por debajo del 7,85% del mes anterior.

(1 dólar = 5,3219 reales) (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)