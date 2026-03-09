Finanzas públicas de Venezuela podrían verse altamente beneficiadas con crisis en Irán

Analistas coinciden en que el alza, originada en el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz y ataques a infraestructura energética iraní, podría inyectar cientos de millones de US$ adicionales al erario venezolano en los próximos meses.

La actual situación, en tanto, parece afianzar la decisión de Estados Unidos de convertir a Venezuela de nuevo en un polo occidental de producción de crudo, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En su mejor momento de producción, antes de que Hugo Chávez llegara al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles diarios, que en su gran mayoría se destinaban al mercado estadounidense.

Para Venezuela, principal reserva petrolera del planeta, pero con una industria derruida por mala gestión del chavismo, el repunte de precios en el mercado global representa un alivio fiscal inmediato, aunque los expertos advierten que su impacto dependerá de la duración del conflicto y de la estabilidad productiva del país.

El venezolano Francisco Monaldi, experto petrolero del Instituto Baker y consultor internacional, explicó que: "Lo primero que hay que tener en cuenta es qué tan permanente es el aumento del precio del petróleo. Si dura solo tres semanas, el impacto es mínimo. Pero si el conflicto se extiende meses, con destrucción de capacidad o mayores costos de seguros en el Golfo Pérsico, el beneficio para la caja fiscal venezolana puede ser significativo".

Por su parte, el economista Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unimet en Caracas, calculó que: "Por cada dólar adicional en el precio del crudo, Venezuela recibe unos 24 millones de dólares mensuales extra sin aumentar las exportaciones".

Oliveros recordó que la producción nacional se ubica en torno a los 800.000-900.000 barriles diarios y que el barril ya acumula un incremento del 30% en lo que va de 2026.

Entretanto, el director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, coincidió en que cada dólar extra en el promedio anual podría sumar cerca de 400 millones de dólares en ingresos para el país. "Es un respiro importante para las finanzas públicas", afirmó, aunque alertó que el beneficio real dependerá de mantener niveles estables de producción y exportación.

Sin embargo, Monaldi y Oliveros advirtieron que sin reformas estructurales en Pdvsa y una gestión transparente de los recursos, el efecto podría diluirse rápidamente, como ocurrió en ciclos anteriores de bonanza petrolera.

El Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez aún no ha detallado cómo canalizará los recursos extras, pero los expertos urgen a priorizar inversión en producción y estabilización macroeconómica para convertir el repunte temporal en un impulso sostenible. (ANSA).