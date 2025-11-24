Finlandia acoge en diciembre una nueva cumbre sobre la seguridad del flanco oriental de la UE

LA NACION

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha invitado el próximo 16 de diciembre a siete líderes de la Unión Europea a la cumbre que se celebra en Helsinki, la capital, para abordar cuestiones de seguridad que incumben al continente, pero especialmente al flanco oriental que les separa de Rusia.

Se trata de la primera vez que se celebra esta reunión y han sido invitados los primeros ministros de Suecia, Ulf Kristersson; de Estonia, Kristen Michal; de Letonia, Evika Silina; de Polonia, Donald Tusk; y de Bulgaria, Rossen Jeliazkov, así como los presidentes de Rumanía, Nicusor Dan; y de Lituania, Gitanas Nauseda.

"Los países que comparten frontera con Rusia se enfrentan a retos de seguridad comunes", ha explicado el primer ministro finlandés, que confía en que el encuentro sirva además para reforzar la cooperación ante estas supuestas amenazas, como el aumento de las "operaciones híbridas" y las "violaciones del espacio aéreo".

"Europa debe reforzar aún más su defensa en la frontera con Rusia", ha enfatizado Orpo, según reza un comunicado del Gobierno.

