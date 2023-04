Finlandia celebra "una nueva era" con su entrada en la OTAN

El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, han celebrado este martes el ingreso formal del país nórdico a la OTAN, "una nueva era" con la que esperan seguir reforzando la seguridad tras casi diez meses de espera desde la petición formal de adhesión.

"Finlandia est√° entrando en una nueva era como miembro de la OTAN", ha dicho Marin, "orgullosa" de poner fin a un "proceso hist√≥rico". "Gracias a nuestros aliados por la confianza. Juntos, seremos a√ļn m√°s fuertes", ha subrayado en Twitter.

También Niniisto ha enfatizado en un comunicado que "comienza una nueva era", habida cuenta de que Finlandia pone fin a una etapa marcada por el "no alineamiento". Para este giro, ha sido clave la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania en febrero de 2022.

Finlandia se ofrece a contribuir a la defensa colectiva y, al mismo tiempo, siente que gana en seguridad propia. El presidente ha advertido, no obstante, de que esta incorporaci√≥n no hace que Finlandia vaya a dejar de buscar "la resoluci√≥n pac√≠fica de disputas" y ha se√Īalado que "no va dirigida contra nadie", en aparente respuesta a los recelos expresados p√ļblicamente por la vecina Rusia, con la que comparte m√°s de 1.300 kil√≥metros de frontera.

Niinisto tambi√©n ha reconocido que, durante los pr√≥ximos a√Īos, Finlandia deber√° adaptar su legislaci√≥n para favorecer su "compatibilidad" con el conjunto de la OTAN y ha se√Īalado que queda "un trabajo considerable" por hacer si el pa√≠s quiere integrarse en la defensa com√ļn.

Finlandia solicit√≥ su entrada en la Alianza Atl√°ntica de la mano de Suecia, pa√≠s al que ha querido recordar tambi√©n Niinisto en esta hist√≥rica jornada. "La integraci√≥n de Finlandia no est√° completa sin Suecia. Los insistentes esfuerzos para una r√°pida entrada de Suecia contin√ļan", ha prometido.

Europa Press