Finlandia cree que no habrá negociaciones de paz hasta febrero y pide mantener unidad de Europa frente a Putin

BRUSELAS, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha apuntado este lunes que no cree que haya negociaciones de paz con Rusia para el final de la guerra en Ucrania hasta febrero o marzo del año que viene, reclamando unidad de los líderes europeos en su enfoque hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, para que no haya "actos en solitario".

"Normalmente soy un optimista realista, pero para ser completamente honesto, no veo un final para este conflicto este año. Lo más temprano que podríamos llegar a la mesa de negociaciones sería en algún momento de febrero o marzo", ha argumentado en rueda de prensa desde la sede de la OTAN, donde se ha reunido con el secretario general, Mark Rutte.

En todo caso, Stubb ha insistido en que le corresponde al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, decidir cuándo entra en negociaciones de paz con Rusia. "En la diplomacia los tiempos siempre son algo esencial", ha explicado, recalcando que ahora es momento de elevar la presión contra el Kremlin en el plano militar y financiero para quebrar su maquinaria bélica.

Igualmente, el mandatario escandinavo ha reclamado a sus socios europeos mantener la unidad frente a Putin, alertando de que precisamente lo que busca el Kremlin es quebrar la línea europea. Así ha pedido que no haya "actos en solitario" en lo que respecta a posibles contactos con Putin. "Eso es exactamente lo que Rusia está intentando hacer", ha alertado.

"Si un líder europeo fuera a ponerse en contacto con su homólogo ruso, tendría que hacerse con una coordinación estrecha", ha insistido Stubb, líder del país europeo que comparte la frontera terrestre más grande con Rusia, unos 1.340 kilómetros.