Finlandia denuncia daños en otro de sus cables submarinos y detiene a un barco anclado en las inmediaciones

(Europa Press) - La operadora de telecomunicaciones finlandesa Elisa ha denunciado este miércoles daños en uno de sus cables submarinos que conecta con Estonia, mientras que las autoridades del país han confirmado la detención de un barco anclado en las inmediaciones del lugar de los daños. En un comunicado publicado en su página web, Elisa habla de una "perturbación" en el cable, detectada en torno a las 05.00 de esta madrugada. "La Policía ha anunciado que está investigando los daños en el cable junto con otras autoridades y ha identificado al buque responsable", ha hecho saber la operadora, que tiene constancia de interrupción en el servicio, garantizado por rutas adicionales. En un comunicado anexo, la Policía finlandesa ha confirmado la localización de "un buque sospechoso de ser responsable de los daños al cable". La zona del daño "se encontraba dentro de la zona económica exclusiva de Estonia", pero el buque estaba anclado en la zona económica exclusiva de Finlandia. Fue hallado por el buque patrulla 'Turva' y un helicóptero de la Guardia Fronteriza, con el ancla echada, sin dar más detalles sobre el barco interceptado, si bien fuentes del diario finlandés 'Helsingin Sanomat' indican que es el 'Fitburg', que partió del puerto ruso de San Petersburgo con destino a Haifa, Israel. El primer ministro estonio, Kristen Michal, ha comentado a la emisora ERR que, según las primeras investigaciones, el barco no pertenece a la flota fantasma rusa. De todas formas, Michal ya está hablando al respecto con su homólogo finlandés, Petteri Orpo. Las autoridades finlandesas, en último término, han acabado tomando el control del buque como parte de una operación conjunta. La responsabilidad de dirigir la investigación se ha transferido de la Guardia Costera del Golfo de Finlandia al Departamento de Policía de Helsinki.