Finlandia desestima la causa contra la tripulación en el juicio por la rotura de un cable en el Báltico

Por Elviira Luoma

HELSINKI, 3 oct (Reuters) -

Un tribunal de distrito finlandés dictaminó el viernes que Finlandia no tiene jurisdicción para procesar al capitán y a dos oficiales del petrolero Eagle S, acusados de romper cables submarinos de electricidad e internet en el mar Báltico el año pasado.

El juicio fue uno de los primeros intentos judiciales de castigar a presuntos autores de daños a infraestructuras submarinas críticas, pero el asunto se complica por las disposiciones del derecho marítimo internacional y la dificultad de probar la intención delictiva. Los tres negaron los cargos.

"El Tribunal de Distrito ha dictado hoy una sentencia por la que desestima la acusación en el caso junto con las demandas por daños y perjuicios derivadas de la acusación, ya que no era posible aplicar el derecho penal finlandés al caso", dijo el tribunal en un comunicado.

Las fuerzas de la OTAN en la región entraron en alerta máxima tras el incidente del 25 de diciembre, uno de una serie de cortes de cables y gasoductos en el mar Báltico desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. (Información de Elviira Luoma y Anne Kauranen, edición de Essi Lehto, Terje Solsvik y Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

