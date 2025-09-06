LA NACION

Finlandia despide del Eurobasket a la gran favorita Serbia

Serbia, liderada por la superestrella NBA Nikola Jokic y gran favorita al título en el Eurobasket, f

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Finlandia despide del Eurobasket a la gran favorita Serbia
Finlandia despide del Eurobasket a la gran favorita Serbia

Serbia, liderada por la superestrella NBA Nikola Jokic y gran favorita al título en el Eurobasket, fue eliminada en octavos por Finlandia (92-86), este sábado en Riga.

A pesar de otra gran actuación de su estrella, los serbios fueron sorprendidos por Finlandia, protagonista de un partido de altísimo nivel.

Se enfrentará en cuartos a Georgia o Francia, que jugarán el domingo (12h15 GMT).

La eliminación del equipo de Jokic es la gran sorpresa de este Eurobasket, en el que era considerado el gran favorito.

Un estatus ganado por la presencia de Jokic, considerado uno de los mejores jugadores del mundo y autor de otra actuación individual de alto nivel: 33 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias.

Pero del otro lado el equipo liderado por el interior de los Utah Jazz, Lauri Markkanen, uno de los héroes de la noche (29 puntos, 8 rebotes, tres asistencias), resistió tras un magnífico partido, concluido con temple ante una subcampeona mundial impotente.

-- Resultados de octavos del Eurobasket:

- Sábado:

Turquía - Suecia 85 - 79

Alemania - Portugal 85 - 58

Lituania - Letonia 88 - 79

Finlandia - Serbia 92 - 86

- Domingo:

(09h00 GMT) Polonia - Bosnia

(12h15 GMT) Francia - Georgia

(15h30 GMT) Italia - Eslovenia

(18h45 GMT) Grecia - Israel

lve/hpa/pm/iga

LA NACION
Más leídas
  1. Varias explicaciones y una queja de Felipe Contepomi tras la derrota de los Pumas en Australia
    1

    Felipe Contepomi y una airada queja tras la derrota de los Pumas ante Australia: “No sé adónde vamos con estas cosas”

  2. Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo
    2

    Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo

  3. Una semana después de sus críticas, qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine
    3

    Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine, tras la confirmación de Gasly hasta 2028

  4. Emitieron miles de pasaportes con fallas que impiden viajar y piden a los argentinos que los devuelvan
    4

    Pasaportes defectuosos: emitieron miles de documentos con fallas y ahora piden a los argentinos que los devuelvan

Cargando banners ...